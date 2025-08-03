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Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 03.08.2025
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09:59 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/transport-2033064628.html
Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 03.08.2025
Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников железнодорожной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что железные дороги остаются одним... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T09:59:00+03:00
2025-08-03T09:59:00+03:00
общество
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников железнодорожной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что железные дороги остаются одним из самых надёжных, безопасных и востребованных видов транспорта в РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. День железнодорожника в России отмечается в первое воскресенье августа. Праздник был учреждён 28 июня 1896 года по указу императора Николая II. В 2025 году День железнодорожника в России отмечается 3 августа. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. На протяжении многих десятилетий железнодорожный транспорт остаётся одним из самых надёжных, безопасных и востребованных в России. Он связывает регионы нашей большой страны, напрямую влияет на рост национальной экономики", - говорится в поздравлении. Мишустин отметил, что сейчас продолжается реализация масштабных проектов по расширению и модернизации инфраструктуры отрасли, созданию сети высокоскоростных магистралей, международных логистических коридоров, внедряются инновационные технологии и передовые разработки, увеличивается пропускная способность и объёмы перевозок, приоритетное внимание уделяется обновлению подвижного состава, повышению уровня сервиса, мобильности и комфорта пассажиров, подготовке кадров. Он подчеркнул, что развитие отрасли происходит благодаря труду инженеров, путейцев, машинистов, проводников, диспетчеров и других специалистов. Их профессионализм, преданность делу и самоотверженность заслуживают большого уважения, добавил Мишустин. "Искренние слова признательности - ветеранам, которые являются примером для молодого поколения. Желаю всем железнодорожникам дальнейших успехов. Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким", - заключил премьер-министр.
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общество, россия, михаил мишустин, николай i, праздники
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Николай I, Праздники
Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Мишустин: железные дороги остаются одним из самых надежных видов транспорта в РФ

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Железнодорожные пути. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников железнодорожной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что железные дороги остаются одним из самых надёжных, безопасных и востребованных видов транспорта в РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
День железнодорожника в России отмечается в первое воскресенье августа. Праздник был учреждён 28 июня 1896 года по указу императора Николая II. В 2025 году День железнодорожника в России отмечается 3 августа.
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"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. На протяжении многих десятилетий железнодорожный транспорт остаётся одним из самых надёжных, безопасных и востребованных в России. Он связывает регионы нашей большой страны, напрямую влияет на рост национальной экономики", - говорится в поздравлении.
Мишустин отметил, что сейчас продолжается реализация масштабных проектов по расширению и модернизации инфраструктуры отрасли, созданию сети высокоскоростных магистралей, международных логистических коридоров, внедряются инновационные технологии и передовые разработки, увеличивается пропускная способность и объёмы перевозок, приоритетное внимание уделяется обновлению подвижного состава, повышению уровня сервиса, мобильности и комфорта пассажиров, подготовке кадров.
Он подчеркнул, что развитие отрасли происходит благодаря труду инженеров, путейцев, машинистов, проводников, диспетчеров и других специалистов. Их профессионализм, преданность делу и самоотверженность заслуживают большого уважения, добавил Мишустин.
"Искренние слова признательности - ветеранам, которые являются примером для молодого поколения. Желаю всем железнодорожникам дальнейших успехов. Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким", - заключил премьер-министр.
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