https://ria.ru/20250803/transport-2033064628.html

Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 03.08.2025

Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников железнодорожной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что железные дороги остаются одним... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T09:59:00+03:00

2025-08-03T09:59:00+03:00

2025-08-03T09:59:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников железнодорожной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что железные дороги остаются одним из самых надёжных, безопасных и востребованных видов транспорта в РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. День железнодорожника в России отмечается в первое воскресенье августа. Праздник был учреждён 28 июня 1896 года по указу императора Николая II. В 2025 году День железнодорожника в России отмечается 3 августа. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. На протяжении многих десятилетий железнодорожный транспорт остаётся одним из самых надёжных, безопасных и востребованных в России. Он связывает регионы нашей большой страны, напрямую влияет на рост национальной экономики", - говорится в поздравлении. Мишустин отметил, что сейчас продолжается реализация масштабных проектов по расширению и модернизации инфраструктуры отрасли, созданию сети высокоскоростных магистралей, международных логистических коридоров, внедряются инновационные технологии и передовые разработки, увеличивается пропускная способность и объёмы перевозок, приоритетное внимание уделяется обновлению подвижного состава, повышению уровня сервиса, мобильности и комфорта пассажиров, подготовке кадров. Он подчеркнул, что развитие отрасли происходит благодаря труду инженеров, путейцев, машинистов, проводников, диспетчеров и других специалистов. Их профессионализм, преданность делу и самоотверженность заслуживают большого уважения, добавил Мишустин. "Искренние слова признательности - ветеранам, которые являются примером для молодого поколения. Желаю всем железнодорожникам дальнейших успехов. Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким", - заключил премьер-министр.

https://ria.ru/20250731/perevozki-2032668530.html

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общество, россия, михаил мишустин, николай i, праздники