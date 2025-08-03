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"Путин дал понять". В США указали на одну деталь в заявлениях Трампа
"Путин дал понять". В США указали на одну деталь в заявлениях Трампа - РИА Новости, 03.08.2025
"Путин дал понять". В США указали на одну деталь в заявлениях Трампа
У президента США Дональда Трампа нет никаких причин сомневаться в искренности и последовательности российского лидера Владимира Путина, заявил профессор... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T20:10:00+03:00
2025-08-03T20:10:00+03:00
2025-08-03T20:10:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа нет никаких причин сомневаться в искренности и последовательности российского лидера Владимира Путина, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive."Путин удивительно последователен в своих заявлениях и поведении. Он с самого начала недвусмысленно дал понять, что прекращения огня не будет, пока они не смогут достичь мирного соглашения. И он четко обозначил, как должно выглядеть это мирное соглашение, указывая на то, что не намерен отступать от основных условий", — подчеркнул он.По словам профессора, у Трампа нет никаких доказательств и причин обвинять российского лидера в попытке его запутать, поскольку все говорит о том, что Путин "рассказывал одну и ту же историю снова и снова" и не пытался ввести главу Белого дома в заблуждение.В пятницу президент России Владимир Путин на неформальной встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без временных ограничений — мира на Украине. Он также заявил, что условия Москвы, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.
https://ria.ru/20250803/tramp-2033109564.html
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"Путин дал понять". В США указали на одну деталь в заявлениях Трампа
Миршаймер: у Трампа нет никаких причин обвинять Путина в попытке его запутать