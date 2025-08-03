https://ria.ru/20250803/tramp-2033109564.html

"Один вариант". На Западе обратились к Трампу с советом по России

"Один вариант". На Западе обратились к Трампу с советом по России - РИА Новости, 03.08.2025

"Один вариант". На Западе обратились к Трампу с советом по России

Президенту США Дональду Трампу следует дать России то, чего она хочет, поскольку это единственный способ урегулировать конфликт на Украине, посоветовал... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T16:30:00+03:00

2025-08-03T16:30:00+03:00

2025-08-03T16:30:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует дать России то, чего она хочет, поскольку это единственный способ урегулировать конфликт на Украине, посоветовал британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X."(Спецпосланник президента США Стив. — Прим. ред.) Уиткофф отправился в Москву с визитом. Позвольте мне избавить вас от лишних хлопот. Вы не достигнете прекращения огня, пока не будут выполнены все условия, которые русские выдвигали в течение последних лет. Вы проиграли и пытаетесь диктовать условия, а так дело не пойдет. Ваши санкции не сработают. Ваши тарифы не помогут. <…> Дайте русским то, чего они хотят. У вас остался только один вариант", — написал он.В пятницу Трамп сообщил, что спецпосланник президента США Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни. Это заявление прозвучало на фоне требования Вашингтона достичь урегулирования конфликта на Украине в десятидневный срок.Ранее 28 июля глава МИД Сергей Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" напомнил, что условия России по урегулированию конфликта на Украине предполагают отказ от втягивания Киева в НАТО, прекращение расширения альянса и признание территорий.Российский лидер Владимир Путин 1 августа заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.

https://ria.ru/20250803/rossiya-2033100197.html

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