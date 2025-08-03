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"Один вариант". На Западе обратились к Трампу с советом по России - РИА Новости, 03.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/tramp-2033109564.html
"Один вариант". На Западе обратились к Трампу с советом по России
"Один вариант". На Западе обратились к Трампу с советом по России - РИА Новости, 03.08.2025
"Один вариант". На Западе обратились к Трампу с советом по России
Президенту США Дональду Трампу следует дать России то, чего она хочет, поскольку это единственный способ урегулировать конфликт на Украине, посоветовал... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T16:30:00+03:00
2025-08-03T16:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
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дональд трамп
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует дать России то, чего она хочет, поскольку это единственный способ урегулировать конфликт на Украине, посоветовал британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X."(Спецпосланник президента США Стив. — Прим. ред.) Уиткофф отправился в Москву с визитом. Позвольте мне избавить вас от лишних хлопот. Вы не достигнете прекращения огня, пока не будут выполнены все условия, которые русские выдвигали в течение последних лет. Вы проиграли и пытаетесь диктовать условия, а так дело не пойдет. Ваши санкции не сработают. Ваши тарифы не помогут. &lt;…&gt; Дайте русским то, чего они хотят. У вас остался только один вариант", — написал он.В пятницу Трамп сообщил, что спецпосланник президента США Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни. Это заявление прозвучало на фоне требования Вашингтона достичь урегулирования конфликта на Украине в десятидневный срок.Ранее 28 июля глава МИД Сергей Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" напомнил, что условия России по урегулированию конфликта на Украине предполагают отказ от втягивания Киева в НАТО, прекращение расширения альянса и признание территорий.Российский лидер Владимир Путин 1 августа заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.
https://ria.ru/20250803/rossiya-2033100197.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
"Один вариант". На Западе обратились к Трампу с советом по России

Журналист Торнтон призвал Трампа выполнить условия России по Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует дать России то, чего она хочет, поскольку это единственный способ урегулировать конфликт на Украине, посоветовал британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X.
"(Спецпосланник президента США Стив. — Прим. ред.) Уиткофф отправился в Москву с визитом. Позвольте мне избавить вас от лишних хлопот. Вы не достигнете прекращения огня, пока не будут выполнены все условия, которые русские выдвигали в течение последних лет. Вы проиграли и пытаетесь диктовать условия, а так дело не пойдет. Ваши санкции не сработают. Ваши тарифы не помогут. <…> Дайте русским то, чего они хотят. У вас остался только один вариант", — написал он.
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Вчера, 15:11
В пятницу Трамп сообщил, что спецпосланник президента США Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни. Это заявление прозвучало на фоне требования Вашингтона достичь урегулирования конфликта на Украине в десятидневный срок.
Ранее 28 июля глава МИД Сергей Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" напомнил, что условия России по урегулированию конфликта на Украине предполагают отказ от втягивания Киева в НАТО, прекращение расширения альянса и признание территорий.
Российский лидер Владимир Путин 1 августа заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампСергей ЛавровВладимир ПутинНАТО
 
 
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