https://ria.ru/20250803/tramp-2033098253.html

Смитсоновский институт вернет упоминания о попытках импичмента Трампа

Смитсоновский институт вернет упоминания о попытках импичмента Трампа - РИА Новости, 03.08.2025

Смитсоновский институт вернет упоминания о попытках импичмента Трампа

Смитсоновский институт сообщил, что вернёт "в ближайшие недели" в экспозицию своего Музея американской истории упоминания о двух попытках импичментах в... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T14:42:00+03:00

2025-08-03T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Смитсоновский институт сообщил, что вернёт "в ближайшие недели" в экспозицию своего Музея американской истории упоминания о двух попытках импичментах в отношении президента США Дональда Трампа, предпринятых во время его первого срока на посту главы государства. Газета Washington Post ранее сообщила, что Музей американской истории Смитсоновского института убрал из своей экспозиции упоминание о двух попытках импичмента в отношении Трампа. Газета отмечала, что данную часть экспозиции вернули к образцу 2008 года, оставив упоминания процессов импичмента в отношении президентов Эндрю Джонсона в 1868 году, Ричарда Никсона в 1974 году и Билла Клинтона в 1999 году. "Раздел "Импичмент"... будет обновлён в ближайшие недели, чтобы отразить все процедуры импичмента в истории нашей страны", - сообщил Смитсоновский институт на своём сайте. Как отмечается, музей убрал из экспозиции табличку с упоминанием попыток импичмента Трампа по своему усмотрению, поскольку она "не соответствовала стандартам музея" по внешнему виду и месту размещения, а также закрывала обзор экспонатов внутри витрины. В пресс-релизе утверждается, что администрация Трампа и другие правительственные чиновники не обращались с просьбой убрать экспонаты с выставки. В марте Трамп потребовал перемен в работе Смитсоновского института, под эгидой которого в Вашингтоне работают исторические и другие музеи, выразив несогласие с идеологической ориентацией этого учреждения. В сентябре 2019 года Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. Этот звонок стал основанием для импичмента, который Трампу объявила палата представителей, но не поддержал сенат. Противники Трампа пытались доказать, что тот добивался от Украины расследования коррупционных подозрений против Джо Байдена и его сына Хантера, состоявшего в руководстве местной компании "Бурисма". Шестого января 2021 года сторонники Трампа, который тогда занимал пост президента США, ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия.

https://ria.ru/20250802/tramp-2033017085.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), украина, дональд трамп, ричард никсон, билл клинтон