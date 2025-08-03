https://ria.ru/20250803/tramp-2033059600.html
"Отсрочил победу". В США обратились к Трампу с советом из-за России
"Отсрочил победу". В США обратились к Трампу с советом из-за России - РИА Новости, 03.08.2025
"Отсрочил победу". В США обратились к Трампу с советом из-за России
Американскому президенту Дональду Трампу не следует затягивать конфликт на Украине, так как победа России неизбежна, пишет издание American Conservative. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T09:07:00+03:00
2025-08-03T09:07:00+03:00
2025-08-03T09:08:00+03:00
дональд трамп
россия
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Американскому президенту Дональду Трампу не следует затягивать конфликт на Украине, так как победа России неизбежна, пишет издание American Conservative."Более вероятным результатом попыток Трампа быстро урегулировать конфликт станет отсрочка неизбежной победы России, которая <...> обладает достаточным военным преимуществом для достижения своих главных целей. Трамп не должен затягивать конфликт назло Путину", — говорится в материале.По словам автора, обещание главы Белого дома положить конец конфликту за 24 часа продиктовано его склонностью к преувеличению. Подобные заявления свидетельствуют о стремлении Трампа к миру, но также указывают на то, что он недооценил сложность проблемы.Во вторник Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров он пообещал ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности ограничений.
https://ria.ru/20250802/tramp-2032896193.html
https://ria.ru/20250802/rossiya-2032861306.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, россия, в мире, украина
Дональд Трамп, Россия, В мире, Украина
"Отсрочил победу". В США обратились к Трампу с советом из-за России
AC: Трампу не следует затягивать конфликт на Украине, победа России неизбежна