https://ria.ru/20250803/tramp-2033047044.html

В США рассказали о завершении конфликта на Украине

В США рассказали о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 03.08.2025

В США рассказали о завершении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине должен завершиться переговорами, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью для... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T02:32:00+03:00

2025-08-03T02:32:00+03:00

2025-08-03T02:32:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине должен завершиться переговорами, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью для телеканала WHO 13 News."Я думаю, что президент Трамп довольно ясно дал понять, что этот конфликт на Украине не будет решен на поле боя. В конечном счете, все должно быть обговорено каким-то соглашением", — сказал он.При этом дипломат вырази надежду на то, что визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву на этих выходных будет плодотворным и поможет заключить взаимовыгодную сделку.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом ранее заявлял, что Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения интересов России.Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются и Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите в июне.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241120/tramp-1984900064.html

https://ria.ru/20250803/moskva-2033043336.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, стив уиткофф, дмитрий песков, нато, воз