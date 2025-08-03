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В США рассказали о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 03.08.2025
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02:32 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/tramp-2033047044.html
В США рассказали о завершении конфликта на Украине
В США рассказали о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 03.08.2025
В США рассказали о завершении конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине должен завершиться переговорами, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью для... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T02:32:00+03:00
2025-08-03T02:32:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине должен завершиться переговорами, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью для телеканала WHO 13 News."Я думаю, что президент Трамп довольно ясно дал понять, что этот конфликт на Украине не будет решен на поле боя. В конечном счете, все должно быть обговорено каким-то соглашением", — сказал он.При этом дипломат вырази надежду на то, что визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву на этих выходных будет плодотворным и поможет заключить взаимовыгодную сделку.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом ранее заявлял, что Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения интересов России.Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются и Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите в июне.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241120/tramp-1984900064.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, стив уиткофф, дмитрий песков, нато, воз
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, НАТО, ВОЗ
В США рассказали о завершении конфликта на Украине

Уитакер: Трамп уверен, что конфликт на Украине должен завершиться переговорами

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине должен завершиться переговорами, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью для телеканала WHO 13 News.
"Я думаю, что президент Трамп довольно ясно дал понять, что этот конфликт на Украине не будет решен на поле боя. В конечном счете, все должно быть обговорено каким-то соглашением", — сказал он.
При этом дипломат вырази надежду на то, что визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву на этих выходных будет плодотворным и поможет заключить взаимовыгодную сделку.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом ранее заявлял, что Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения интересов России.
Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются и Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите в июне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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