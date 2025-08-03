В США рассказали о завершении конфликта на Украине
Уитакер: Трамп уверен, что конфликт на Украине должен завершиться переговорами
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине должен завершиться переговорами, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью для телеканала WHO 13 News.
При этом дипломат вырази надежду на то, что визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву на этих выходных будет плодотворным и поможет заключить взаимовыгодную сделку.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом ранее заявлял, что Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения интересов России.
Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются и Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите в июне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.