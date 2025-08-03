https://ria.ru/20250803/tatarstan-2033062693.html

В Татарстане в ДТП погибли три человека

В Татарстане в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 03.08.2025

В Татарстане в ДТП погибли три человека

Трое пассажиров ВАЗа погибли, еще двое пассажиров авто и водитель пострадали в ДТП в Татарстане, сообщает Госавтоинспекция республики. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T09:42:00+03:00

2025-08-03T09:42:00+03:00

2025-08-03T09:42:00+03:00

происшествия

лениногорский район

opel astra

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Трое пассажиров ВАЗа погибли, еще двое пассажиров авто и водитель пострадали в ДТП в Татарстане, сообщает Госавтоинспекция республики. ДТП произошло в субботу в Лениногорском районе. "Водитель автомобиля ВАЗ (девушка 2007 года рождения), по предварительным данным, перевозила пассажиров сверх количества, предусмотренного конструкцией, не выбрала безопасную скорость, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение со встречным автомобилем Opel Mokka. В результате ДТП два пассажира автомобиля ВАЗ (16 лет и 22 года) от полученных травм скончались на месте ДТП, ещё один пассажир (17 лет) скончался в больнице", - сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Татарстана. Кроме того, пострадали водитель ВАЗа и еще два её пассажира (2003 и 2010 г.р.). Обстоятельства ДТП выясняются.

https://ria.ru/20250726/pdd-2031627317.html

лениногорский район

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происшествия, лениногорский район, opel astra