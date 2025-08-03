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В Татарстане в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 03.08.2025
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09:42 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/tatarstan-2033062693.html
В Татарстане в ДТП погибли три человека
В Татарстане в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 03.08.2025
В Татарстане в ДТП погибли три человека
Трое пассажиров ВАЗа погибли, еще двое пассажиров авто и водитель пострадали в ДТП в Татарстане, сообщает Госавтоинспекция республики. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T09:42:00+03:00
2025-08-03T09:42:00+03:00
происшествия
лениногорский район
opel astra
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Трое пассажиров ВАЗа погибли, еще двое пассажиров авто и водитель пострадали в ДТП в Татарстане, сообщает Госавтоинспекция республики. ДТП произошло в субботу в Лениногорском районе. "Водитель автомобиля ВАЗ (девушка 2007 года рождения), по предварительным данным, перевозила пассажиров сверх количества, предусмотренного конструкцией, не выбрала безопасную скорость, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение со встречным автомобилем Opel Mokka. В результате ДТП два пассажира автомобиля ВАЗ (16 лет и 22 года) от полученных травм скончались на месте ДТП, ещё один пассажир (17 лет) скончался в больнице", - сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Татарстана. Кроме того, пострадали водитель ВАЗа и еще два её пассажира (2003 и 2010 г.р.). Обстоятельства ДТП выясняются.
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происшествия, лениногорский район, opel astra
Происшествия, Лениногорский район, Opel Astra
В Татарстане в ДТП погибли три человека

Трое пассажиров перегруженного ВАЗа погибли в ДТП в Татарстане

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Трое пассажиров ВАЗа погибли, еще двое пассажиров авто и водитель пострадали в ДТП в Татарстане, сообщает Госавтоинспекция республики.
ДТП произошло в субботу в Лениногорском районе.
"Водитель автомобиля ВАЗ (девушка 2007 года рождения), по предварительным данным, перевозила пассажиров сверх количества, предусмотренного конструкцией, не выбрала безопасную скорость, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение со встречным автомобилем Opel Mokka. В результате ДТП два пассажира автомобиля ВАЗ (16 лет и 22 года) от полученных травм скончались на месте ДТП, ещё один пассажир (17 лет) скончался в больнице", - сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Татарстана.
Кроме того, пострадали водитель ВАЗа и еще два её пассажира (2003 и 2010 г.р.). Обстоятельства ДТП выясняются.
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ПроисшествияЛениногорский районOpel Astra
 
 
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