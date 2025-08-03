https://ria.ru/20250803/tailand-2033133860.html

В Таиланде арестовали российского блогера

В Таиланде арестовали российского блогера - РИА Новости, 03.08.2025

В Таиланде арестовали российского блогера

Проживающий в Таиланде российский ютубер Тимур Збарский арестован иммиграционной полицией страны, как предполагается, за видеосъемку в районах боевых действий... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T20:10:00+03:00

2025-08-03T20:10:00+03:00

2025-08-03T20:10:00+03:00

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обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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БАНГКОК, 3 авг – РИА Новости. Проживающий в Таиланде российский ютубер Тимур Збарский арестован иммиграционной полицией страны, как предполагается, за видеосъемку в районах боевых действий во время пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей, сообщает в воскресенье русскоязычный паблик в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я". "Россиянин Тимур Збарский, известный блогер в Таиланде, попал в тюрьму за то, что вел несанкционированные съемки в зоне военного конфликта", - сообщает паблик со ссылкой на российских волонтеров, которые посещают соотечественников, оказавшихся в бангкокском Центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, и оказывают им помощь, передавая заключенным медикаменты, продукты и книги. Именно в этом центре, по информации волонтеров, поговоривших по телефону со Збарским, находится в настоящее время россиянин, ожидая депортации на Родину. Ютюбер сообщил волонтерам, что арестован за видеосъемку в районах боевых действий. В субботу и воскресенье посещения заключенных в Центре содержания иммиграционной полиции запрещены. "Тимур лично проехал 150 километров вдоль границы с Камбоджей, чтобы показать не с дивана, а с места событий, что там происходит", - сообщает "Паттайя от А до Я". В сообщении рассказывается, что во время съемки ютубер комментировал происходящее, в том числе огонь из минометов по территории Таиланда с камбоджийской стороны и работу ПВО. Паблик цитирует последнее сообщение Збарского, выложенное в YouTube 28 июля 2025 года. "Люди, которые попадают за красную ленточку, должны понимать, что можно снимать, а что нет…", - сказал в кадре ютeбер, которого цитирует русскоязычный паблик. Также, в сообщении говорится о том, что из репортажей Збарского было понятно, что его несколько раз останавливали "дружинники" (местные жители, бойцы отрядов воооруженной Территориальной самообороны Таиланда, которая имеет статус резерва сухопутных войск страны – ред.), которые отбирали у него телефон и, по-видимому, разъясняли, что видеосъемка в зоне боестолкновений запрещена, однако потом отдавали телефон россиянину и отпускали его. В настоящее время с YouTube-канала Тимура Збарского, имеющего 4 тысячи подписчиков, удалены все видео, кроме 10-секундного ролика о сноркелинге в районе острова Тао (Ко Тао) в Сиамском заливе. Паблик "Паттайя от А до Я" сообщает, что россиянин был арестован в курортном городе Паттайя, где проживал и занимался туристическим бизнесом в последние несколько лет, и куда вернулся после поездки по местам боевых действий. Из Паттайи его этапировали в Центр временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке, откуда обычно депортируют иностранцев-нарушителей визового режима или лиц иностранного гражданства, которым таиландские иммиграционные власти по тем или иным причинам аннулировали визу или разрешение на безвизовой въезд. Точной информацией об обвинениях, предъявленных Збарскому, или о каких-либо судебных решениях в его отношении паблик не располагает, подтверждая только, со слов волонтеров, что россиянин ожидает депортации на Родину. На всей территории приграничных районов, через которые проехал, ведя видеосъемку, российский ютюбер, действовал особый режим безопасности в связи с вооруженным конфликтом на границе, а в некоторых было объявлено военное положение. По законам Таиланда, в условиях особого режима или военного положения видеосъемка без разрешения военного командования запрещена и может караться штрафами и тюремными сроками. Также, видеооператор, не имеющий разрешения, рискует быть обвиненным в шпионаже в зоне конфликта в пользу иностранного государства, за который в качестве наказания предусмотрены длительные тюремные сроки, вплоть до пожизненного заключения, или смертная казнь. Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей с применением тяжелого вооружения, артиллерии, танков и авиации, продолжался с 24 по 28 июля 2025 года. Двадцать восьмого июля на встрече глав правительств двух стран при посредничестве Малайзии и с участием представителей США и Китая в качестве наблюдателей были достигнуты договоренности о прекращении огня в полночь тех же суток, режим прекращения огня действует до настоящего времени. В понедельник, 4 августа, в Малайзии встретятся делегации Таиланда и Камбоджи на заседании совместного Комитета по вопросам границ для обсуждения дальнейших действий по нормализации обстановки на границе, которое продлится до 7 августа.

https://ria.ru/20250711/tailand-2028680666.html

https://ria.ru/20250707/kobra-2027733904.html

https://ria.ru/20250429/tayland-2013967239.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, таиланд, камбоджа, паттайя, youtube, обострение конфликта между таиландом и камбоджей