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ПВО уничтожила три воздушные цели в акватории Севастополя
ПВО уничтожила три воздушные цели в акватории Севастополя - РИА Новости, 03.08.2025
ПВО уничтожила три воздушные цели в акватории Севастополя
Российские силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T22:01:00+03:00
2025-08-03T22:01:00+03:00
2025-08-03T22:57:00+03:00
безопасность
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Громкие звуки, которые были слышны в городе, — это силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя", — написал он.Территорию в районе Парка Победы оцепили. Там к берегу прибило заглушенный средствами радиоэлектронной борьбы дрон. На месте работают спецслужбы."Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали", — добавил Развожаев.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250803/vsu-2033135020.html
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безопасность, севастополь, михаил развожаев, происшествия
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
ПВО уничтожила три воздушные цели в акватории Севастополя
Силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя