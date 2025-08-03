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Рогов рассказал об успехах ВС России в Запорожской области - РИА Новости, 03.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 03.08.2025 (обновлено: 17:26 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/svo-2033116237.html
Рогов рассказал об успехах ВС России в Запорожской области
Рогов рассказал об успехах ВС России в Запорожской области - РИА Новости, 03.08.2025
Рогов рассказал об успехах ВС России в Запорожской области
Российские войска нанесли удар по расположению артиллерийских установок ВСУ на правом берегу Днепра в районе села Беленькое на подконтрольной украинским войскам РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T17:25:00+03:00
2025-08-03T17:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепр (река)
владимир рогов
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по расположению артиллерийских установок ВСУ на правом берегу Днепра в районе села Беленькое на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нанесен удар по местам расположения артиллерийских установок в районе села Беленькое", - сказал агентству Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, ВСУ обстреливали из данного района населенные пункты на левом берегу Запорожской области. Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250803/vsu-2033114166.html
запорожская область
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запорожская область, россия, днепр (река), владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепр (река), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Рогов рассказал об успехах ВС России в Запорожской области

Рогов: ВС России нанесли удар по позициям артиллерии ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе СВО
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по расположению артиллерийских установок ВСУ на правом берегу Днепра в районе села Беленькое на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Нанесен удар по местам расположения артиллерийских установок в районе села Беленькое", - сказал агентству Рогов.
По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, ВСУ обстреливали из данного района населенные пункты на левом берегу Запорожской области.
Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Российские военные отрезают ВСУ пути снабжения у Константиновки
Вчера, 16:58
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияДнепр (река)Владимир РоговВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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