https://ria.ru/20250803/svo-2033116237.html

Рогов рассказал об успехах ВС России в Запорожской области

Рогов рассказал об успехах ВС России в Запорожской области - РИА Новости, 03.08.2025

Рогов рассказал об успехах ВС России в Запорожской области

Российские войска нанесли удар по расположению артиллерийских установок ВСУ на правом берегу Днепра в районе села Беленькое на подконтрольной украинским войскам РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T17:25:00+03:00

2025-08-03T17:25:00+03:00

2025-08-03T17:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по расположению артиллерийских установок ВСУ на правом берегу Днепра в районе села Беленькое на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нанесен удар по местам расположения артиллерийских установок в районе села Беленькое", - сказал агентству Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, ВСУ обстреливали из данного района населенные пункты на левом берегу Запорожской области. Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250803/vsu-2033114166.html

запорожская область

россия

днепр (река)

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запорожская область, россия, днепр (река), владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия