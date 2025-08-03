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На Западе сделали признание об СВО перед истечением ультиматума Трампа
На Западе сделали признание об СВО перед истечением ультиматума Трампа - РИА Новости, 03.08.2025
На Западе сделали признание об СВО перед истечением ультиматума Трампа
ВС России за неделю до истечения срока действия ультиматума президента США Дональда Трампа продолжают добиваться успехов на поле боя, пишет немецкое издание... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T14:04:00+03:00
2025-08-03T14:04:00+03:00
2025-08-03T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
дональд трамп
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ВС России за неделю до истечения срока действия ультиматума президента США Дональда Трампа продолжают добиваться успехов на поле боя, пишет немецкое издание Junge Welt."За неделю до истечения срока действия ультиматума о прекращении огня, выдвинутого американским лидером Дональдом Трампом, российский президент Владимир Путин продолжает придерживаться своих военных целей", — говорится в материале.По словам автора, то, что месяцами казалось ожесточенной позиционной войной, перерастает в заметные территориальные изменения в пользу России.На этой неделе российские военные освободили населенные пункты Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка, Александро-Калиново и Часов Яр в ДНР, а также Темировку в Запорожской области.Во вторник Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров он пообещал ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности ограничений.
https://ria.ru/20250803/tramp-2033059600.html
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Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Россия, В мире, США, Часов Яр, Владимир Путин
На Западе сделали признание об СВО перед истечением ультиматума Трампа
Junge Welt: ВС России перед истечением ультиматума Трампа добиваются успехов