https://ria.ru/20250803/svo-2033093549.html

На Западе сделали признание об СВО перед истечением ультиматума Трампа

На Западе сделали признание об СВО перед истечением ультиматума Трампа - РИА Новости, 03.08.2025

На Западе сделали признание об СВО перед истечением ультиматума Трампа

ВС России за неделю до истечения срока действия ультиматума президента США Дональда Трампа продолжают добиваться успехов на поле боя, пишет немецкое издание... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T14:04:00+03:00

2025-08-03T14:04:00+03:00

2025-08-03T14:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

дональд трамп

россия

в мире

сша

часов яр

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031842900_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_2662487e03010a8b69f15edf4dde9906.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ВС России за неделю до истечения срока действия ультиматума президента США Дональда Трампа продолжают добиваться успехов на поле боя, пишет немецкое издание Junge Welt."За неделю до истечения срока действия ультиматума о прекращении огня, выдвинутого американским лидером Дональдом Трампом, российский президент Владимир Путин продолжает придерживаться своих военных целей", — говорится в материале.По словам автора, то, что месяцами казалось ожесточенной позиционной войной, перерастает в заметные территориальные изменения в пользу России.На этой неделе российские военные освободили населенные пункты Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка, Александро-Калиново и Часов Яр в ДНР, а также Темировку в Запорожской области.Во вторник Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров он пообещал ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности ограничений.

https://ria.ru/20250803/tramp-2033059600.html

https://ria.ru/20250803/ukraina-2033068529.html

россия

сша

часов яр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, россия, в мире, сша, часов яр, владимир путин