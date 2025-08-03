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На Западе сделали признание об СВО перед истечением ультиматума Трампа - РИА Новости, 03.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 03.08.2025 (обновлено: 14:17 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/svo-2033093549.html
На Западе сделали признание об СВО перед истечением ультиматума Трампа
На Западе сделали признание об СВО перед истечением ультиматума Трампа - РИА Новости, 03.08.2025
На Западе сделали признание об СВО перед истечением ультиматума Трампа
ВС России за неделю до истечения срока действия ультиматума президента США Дональда Трампа продолжают добиваться успехов на поле боя, пишет немецкое издание... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T14:04:00+03:00
2025-08-03T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
дональд трамп
россия
в мире
сша
часов яр
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ВС России за неделю до истечения срока действия ультиматума президента США Дональда Трампа продолжают добиваться успехов на поле боя, пишет немецкое издание Junge Welt."За неделю до истечения срока действия ультиматума о прекращении огня, выдвинутого американским лидером Дональдом Трампом, российский президент Владимир Путин продолжает придерживаться своих военных целей", — говорится в материале.По словам автора, то, что месяцами казалось ожесточенной позиционной войной, перерастает в заметные территориальные изменения в пользу России.На этой неделе российские военные освободили населенные пункты Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка, Александро-Калиново и Часов Яр в ДНР, а также Темировку в Запорожской области.Во вторник Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров он пообещал ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности ограничений.
https://ria.ru/20250803/tramp-2033059600.html
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дональд трамп, россия, в мире, сша, часов яр, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Россия, В мире, США, Часов Яр, Владимир Путин
На Западе сделали признание об СВО перед истечением ультиматума Трампа

Junge Welt: ВС России перед истечением ультиматума Трампа добиваются успехов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" в зоне СВО
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 Мста-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ВС России за неделю до истечения срока действия ультиматума президента США Дональда Трампа продолжают добиваться успехов на поле боя, пишет немецкое издание Junge Welt.
"За неделю до истечения срока действия ультиматума о прекращении огня, выдвинутого американским лидером Дональдом Трампом, российский президент Владимир Путин продолжает придерживаться своих военных целей", — говорится в материале.
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По словам автора, то, что месяцами казалось ожесточенной позиционной войной, перерастает в заметные территориальные изменения в пользу России.
На этой неделе российские военные освободили населенные пункты Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка, Александро-Калиново и Часов Яр в ДНР, а также Темировку в Запорожской области.
Во вторник Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров он пообещал ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности ограничений.
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Специальная военная операция на УкраинеДональд ТрампРоссияВ миреСШАЧасов ЯрВладимир Путин
 
 
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