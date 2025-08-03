https://ria.ru/20250803/svo-2033078338.html

Минобороны рассказало о поражении военного аэродрома ВСУ

Минобороны рассказало о поражении военного аэродрома ВСУ - РИА Новости, 03.08.2025

Минобороны рассказало о поражении военного аэродрома ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, позициям зенитных ракетных комплексов, местам хранения и подготовки к запуску... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T12:11:00+03:00

2025-08-03T12:11:00+03:00

2025-08-03T12:25:00+03:00

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, позициям зенитных ракетных комплексов, местам хранения и подготовки к запуску украинских БПЛА, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, позициям зенитных ракетных комплексов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250802/spetsoperatsiya-2033002565.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность