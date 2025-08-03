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Минобороны рассказало о поражении военного аэродрома ВСУ - РИА Новости, 03.08.2025
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12:11 03.08.2025 (обновлено: 12:25 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/svo-2033078338.html
Минобороны рассказало о поражении военного аэродрома ВСУ
Минобороны рассказало о поражении военного аэродрома ВСУ - РИА Новости, 03.08.2025
Минобороны рассказало о поражении военного аэродрома ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, позициям зенитных ракетных комплексов, местам хранения и подготовки к запуску... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:11:00+03:00
2025-08-03T12:25:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, позициям зенитных ракетных комплексов, местам хранения и подготовки к запуску украинских БПЛА, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, позициям зенитных ракетных комплексов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Минобороны рассказало о поражении военного аэродрома ВСУ

МО РФ: нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, позициям зенитных ракетных комплексов, местам хранения и подготовки к запуску украинских БПЛА, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, позициям зенитных ракетных комплексов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.08.2025
2 августа, 16:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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