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Подразделения "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 03.08.2025

Подразделения "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.08.2025

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового, десантно-штурмового полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Могрица, Варачино, Юнаковка, Яблоновка, Ленинское, Перше Травня и Андреевка Сумской области.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, артиллерийской бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Дергачи, Амбарное и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20250802/spetsoperatsiya-2033002565.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, сумская область, дергачи