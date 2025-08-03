https://ria.ru/20250803/sud-2033052130.html

Суд отменил решение о заочном аресте телеведущей Лазаревой*

Суд отменил решение о заочном аресте телеведущей Лазаревой* - РИА Новости, 03.08.2025

Суд отменил решение о заочном аресте телеведущей Лазаревой*

Мосгорсуд отменил постановление о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой* из-за уклонения от исполнения обязанностей иноагента, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T05:29:00+03:00

2025-08-03T05:29:00+03:00

2025-08-03T10:12:00+03:00

происшествия

россия

москва

татьяна лазарева

московский городской суд

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мосгорсуд отменил постановление о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой* из-за уклонения от исполнения обязанностей иноагента, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев. "Суд отменил постановление и направил материал на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе", — рассказал собеседник агентства. В середине июля Пресненский суд Москвы заочно арестовал Лазареву* на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. Согласно документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Мосгорсуд нашел в этом постановлении нарушение УПК: суд первой инстанции, вынося решение, не проверил, объявлена ли Лазарева* в международный розыск по этому уголовному делу. Выяснилось, что речь идет только о федеральном. При этом Лазаревой* все равно грозит лишение свободы в России. В конце прошлого года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил ее к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным на судебном заседании, в августе 2023-го Лазарева* в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак на Россию. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250731/lazareva-2032484652.html

https://ria.ru/20250707/televeduschaya-2027772346.html

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происшествия, россия, москва, татьяна лазарева, московский городской суд