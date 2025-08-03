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В Подмосковье задержали мужчину, застрелившего девушку из ружья - РИА Новости, 03.08.2025
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13:18 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/ssora-2033088766.html
В Подмосковье задержали мужчину, застрелившего девушку из ружья
В Подмосковье задержали мужчину, застрелившего девушку из ружья - РИА Новости, 03.08.2025
В Подмосковье задержали мужчину, застрелившего девушку из ружья
Полицейские задержали жителя Подмосковья, в ходе ссоры застрелившего девушку из ружья, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T13:18:00+03:00
2025-08-03T13:18:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Подмосковья, в ходе ссоры застрелившего девушку из ружья, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. Как уточняют правоохранители, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в озере, расположенном в деревне Федурново, на расстоянии двух метров от берега обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением. "Полицейскими предварительно установлено, что в квартире одного из домов, расположенных на улице Ленина в микрорайоне Заря, между потерпевшей и мужчиной возникла ссора, в ходе которой последний произвел в гражданку выстрел из предмета, конструктивно схожего с ружьем, от которого она скончалась на месте. После чего злоумышленник выбросил тело вместе с оружием в озеро", - говорится в сообщении. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан местный житель 1990 года рождения. Фигурант доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение, заключили в ведомстве.
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происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье задержали мужчину, застрелившего девушку из ружья

В Подмосковье задержали мужчину, в ходе ссоры застрелившего девушку из ружья

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Подмосковья, в ходе ссоры застрелившего девушку из ружья, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
Как уточняют правоохранители, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в озере, расположенном в деревне Федурново, на расстоянии двух метров от берега обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением.
"Полицейскими предварительно установлено, что в квартире одного из домов, расположенных на улице Ленина в микрорайоне Заря, между потерпевшей и мужчиной возникла ссора, в ходе которой последний произвел в гражданку выстрел из предмета, конструктивно схожего с ружьем, от которого она скончалась на месте. После чего злоумышленник выбросил тело вместе с оружием в озеро", - говорится в сообщении.
Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан местный житель 1990 года рождения. Фигурант доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение, заключили в ведомстве.
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