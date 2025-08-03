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WP: двух афганских переводчиков, работавших на США, могут депортировать - РИА Новости, 03.08.2025
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23:47 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/ssha-2033149571.html
WP: двух афганских переводчиков, работавших на США, могут депортировать
WP: двух афганских переводчиков, работавших на США, могут депортировать - РИА Новости, 03.08.2025
WP: двух афганских переводчиков, работавших на США, могут депортировать
Два афганца, переводившие для американской армии, могут быть депортированы из США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на адвокатов. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T23:47:00+03:00
2025-08-03T23:47:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Два афганца, переводившие для американской армии, могут быть депортированы из США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на адвокатов. "Два бывших афганских переводчика для американских сил могут быть депортированы после иммиграционных процессов", - пишет газета. Отмечается, что один из переводчиков был задержан миграционными сотрудниками в штате Коннектикут в прошлом месяце, после того как явился на встречу в рамках процедур по грин-карте. Второй был арестован в июне, вскоре после того, как поприсутствовал на слушании о предоставлении ему убежища в Сан-Диего. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
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РИА Новости
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в мире, сша, коннектикут, сан-диего
В мире, США, Коннектикут, Сан-Диего
WP: двух афганских переводчиков, работавших на США, могут депортировать

WP: двух афганцев, переводивших для армии США, могут депортировать из страны

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Два афганца, переводившие для американской армии, могут быть депортированы из США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на адвокатов.
"Два бывших афганских переводчика для американских сил могут быть депортированы после иммиграционных процессов", - пишет газета.
Отмечается, что один из переводчиков был задержан миграционными сотрудниками в штате Коннектикут в прошлом месяце, после того как явился на встречу в рамках процедур по грин-карте.
Второй был арестован в июне, вскоре после того, как поприсутствовал на слушании о предоставлении ему убежища в Сан-Диего.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
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