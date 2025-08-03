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NYT: американские эксперты высказали опасения из-за реновации Белого дома - РИА Новости, 03.08.2025
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20:58 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/ssha-2033138860.html
NYT: американские эксперты высказали опасения из-за реновации Белого дома
NYT: американские эксперты высказали опасения из-за реновации Белого дома - РИА Новости, 03.08.2025
NYT: американские эксперты высказали опасения из-за реновации Белого дома
Американские эксперты в сфере сохранения исторического наследия высказывают опасения в связи с будущей реновацией Белого дома и ставят под сомнение озвученные... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T20:58:00+03:00
2025-08-03T20:58:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Американские эксперты в сфере сохранения исторического наследия высказывают опасения в связи с будущей реновацией Белого дома и ставят под сомнение озвученные сроки ее выполнения, сообщает газета New York Times. В четверг администрация американского лидера США Дональда Трампа объявила, что на месте нынешнего Восточного крыла Белого дома будет построен "крайне необходимый и изысканный" бальный зал площадью около 8 тысяч квадратных метров и вместимостью до 650 человек. По данным администрации, проект обойдется приблизительно в 200 миллионов долларов, его строительство начнется в сентябре. Администрация президента ожидает, что проект успеют завершить "задолго" до окончания полномочий Трампа. "Эксперты исторического сохранения выражают обеспокоенность в связи с выполнимостью планов президента Трампа провести масштабную реновацию Белого дома до конца своего срока, а также из-за того, может ли проект быть выполнен с учетом исторического характера здания", - пишет издание. В частности, газета приводит мнение профессора американистики в университете Джорджа Вашингтона Ричарда Лонгстрета. "Здесь, к сожалению, нет систем сдержек и противовесов. Это может нанести ущерб зданию в целом", - отмечает Лонгстрет. По мнению экс-директора службы национальных парков, которая ответственна за содержание Белого дома, Джонатана Джарвиса, планируемая дата окончания проекта - до прекращения полномочий Трампа - "оптимистична". "Такие проекты не делаются так быстро. Это будет делаться в спешке... Это Белый дом: он должен выстоять даже в атаку террористов", - считает Джарвис, отмечая, что каждый шаг в этом вопросе должен быть взвешен как с архитектурной точки зрения, так и с позиции безопасности.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
NYT: американские эксперты высказали опасения из-за реновации Белого дома

NYT: специалисты сомневаются в сроках завершения будущей реновации Белого дома

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Американские эксперты в сфере сохранения исторического наследия высказывают опасения в связи с будущей реновацией Белого дома и ставят под сомнение озвученные сроки ее выполнения, сообщает газета New York Times.
В четверг администрация американского лидера США Дональда Трампа объявила, что на месте нынешнего Восточного крыла Белого дома будет построен "крайне необходимый и изысканный" бальный зал площадью около 8 тысяч квадратных метров и вместимостью до 650 человек. По данным администрации, проект обойдется приблизительно в 200 миллионов долларов, его строительство начнется в сентябре. Администрация президента ожидает, что проект успеют завершить "задолго" до окончания полномочий Трампа.
"Эксперты исторического сохранения выражают обеспокоенность в связи с выполнимостью планов президента Трампа провести масштабную реновацию Белого дома до конца своего срока, а также из-за того, может ли проект быть выполнен с учетом исторического характера здания", - пишет издание.
В частности, газета приводит мнение профессора американистики в университете Джорджа Вашингтона Ричарда Лонгстрета.
"Здесь, к сожалению, нет систем сдержек и противовесов. Это может нанести ущерб зданию в целом", - отмечает Лонгстрет.
По мнению экс-директора службы национальных парков, которая ответственна за содержание Белого дома, Джонатана Джарвиса, планируемая дата окончания проекта - до прекращения полномочий Трампа - "оптимистична".
"Такие проекты не делаются так быстро. Это будет делаться в спешке... Это Белый дом: он должен выстоять даже в атаку террористов", - считает Джарвис, отмечая, что каждый шаг в этом вопросе должен быть взвешен как с архитектурной точки зрения, так и с позиции безопасности.
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