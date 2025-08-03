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Демократы в конгрессе США дистанцируются от Нетаньяху, сообщил CNN

Демократы в конгрессе США дистанцируются от Нетаньяху, сообщил CNN - РИА Новости, 03.08.2025

Демократы в конгрессе США дистанцируются от Нетаньяху, сообщил CNN

Демократы в конгрессе США, даже те, которые известны своей произраильской позицией, в свете предстоящих промежуточных выборов дистанцируются от израильского... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T20:34:00+03:00

2025-08-03T20:34:00+03:00

2025-08-03T20:34:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Демократы в конгрессе США, даже те, которые известны своей произраильской позицией, в свете предстоящих промежуточных выборов дистанцируются от израильского премьера Биньямина Нетаньяху, но боятся, что делать это уже поздно, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. В ноябре 2026 года в США пройдут промежуточные выборы во всей нижней палате парламента, в сенате они будут касаться около 35 мест из 100. У демократов есть шанс вернуть себе контроль над конгрессом после полного поражения в выборах прошлого года, когда победили республиканцы. "Опасаясь, что сионизм может угаснуть среди демократов, многие лидеры партии открыто порывают с премьер-министром Биньямином Нетаньяху с целью не допустить, чтобы антиизраильские настроения стали лакмусовой бумажкой на промежуточных выборах в следующем году и президентских праймериз 2028 года. Однако в частном порядке некоторые из них заявили CNN, что опасаются, что может быть слишком поздно", - сообщает издание. В частности, сенатор-демократ еврейского происхождения Брайан Шац отмечает, что "существует понимание того, что Нетаньяху делает Израиль, израильтян и евреев уязвимыми во всем мире". Согласно опросу CNN, проведенному в прошлом месяце, доля американцев, считающих военные действия Израиля оправданными, снизилась с 50% после атак на Израиль 7 октября 2023 года до 23%. При этом число демократов, которые считают, что США предоставляют слишком много военной помощи Израилю, выросло с 44% в марте до 59% в июле. Ранее группа американских сенаторов-демократов обратилась к администрации президента Дональда Трампа с призывом оказать давление на Нетаньяху, чтобы достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250803/gaza-2033133069.html

https://ria.ru/20250803/gumpomosch-2033128936.html

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