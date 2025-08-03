Рейтинг@Mail.ru
"Стойкое разочарование". В США сделали заявление о России - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 03.08.2025 (обновлено: 15:33 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/ssha-2033102341.html
"Стойкое разочарование". В США сделали заявление о России
"Стойкое разочарование". В США сделали заявление о России - РИА Новости, 03.08.2025
"Стойкое разочарование". В США сделали заявление о России
Рост российской экономики в условиях санкций разочаровал Запад, пишет The Washington Post. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T15:24:00+03:00
2025-08-03T15:33:00+03:00
владимир путин
россия
в мире
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_0:210:3219:2021_1920x0_80_0_0_3c06ca9ae83557db1895e29f260a48b9.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Рост российской экономики в условиях санкций разочаровал Запад, пишет The Washington Post."Неспособность западных санкций парализовать экономику России стала одним из самых стойких разочарований", — говорится в материале.По словам автора, российская экономика продолжает расти даже в таких условиях.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всему мировому хозяйству, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20250803/tramp-2033059600.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_7c3a4d406a5a06706d448e8a04dec33a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, в мире, европа
Владимир Путин, Россия, В мире, Европа
"Стойкое разочарование". В США сделали заявление о России

WP: неспособность санкций парализовать экономику России стала разочарованием

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Рост российской экономики в условиях санкций разочаровал Запад, пишет The Washington Post.
"Неспособность западных санкций парализовать экономику России стала одним из самых стойких разочарований", — говорится в материале.
По словам автора, российская экономика продолжает расти даже в таких условиях.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всему мировому хозяйству, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
"Отсрочил победу". В США обратились к Трампу с советом из-за России
Вчера, 09:07
 
Владимир ПутинРоссияВ миреЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала