https://ria.ru/20250803/ssha-2033102341.html

"Стойкое разочарование". В США сделали заявление о России

"Стойкое разочарование". В США сделали заявление о России - РИА Новости, 03.08.2025

"Стойкое разочарование". В США сделали заявление о России

Рост российской экономики в условиях санкций разочаровал Запад, пишет The Washington Post. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T15:24:00+03:00

2025-08-03T15:24:00+03:00

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владимир путин

россия

в мире

европа

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Рост российской экономики в условиях санкций разочаровал Запад, пишет The Washington Post."Неспособность западных санкций парализовать экономику России стала одним из самых стойких разочарований", — говорится в материале.По словам автора, российская экономика продолжает расти даже в таких условиях.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всему мировому хозяйству, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20250803/tramp-2033059600.html

россия

европа

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2025

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владимир путин, россия, в мире, европа