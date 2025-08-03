https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033129491.html
Спецоперация, 3 августа: ВСУ потеряли до 1250 военнослужащих
Спецоперация, 3 августа: ВСУ потеряли до 1250 военнослужащих - РИА Новости, 03.08.2025
Спецоперация, 3 августа: ВСУ потеряли до 1250 военнослужащих
Российские группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований и продолжили продвижение в глубину... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T19:33:00+03:00
2025-08-03T19:33:00+03:00
2025-08-03T19:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
сша
владимир зеленский
сергей лебедев
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828087566_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f526b9a243af69fec6527c922b2fc9a5.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований и продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 1250 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье. Кроме того, Киев лишился трех танков, 11 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских орудий, пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-300 и двух радиолокационных станций RADA RPS-42 производства Израиля. Также уничтожены 11 складов боеприпасов и 10 станций радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, позициям зенитных ракетных комплексов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS производства США и 274 беспилотника самолетного типа. Победа неизбежна Победа России в украинском конфликте неизбежна, поскольку у неё есть необходимое военное преимущество для достижения своих целей, пишет американский журнал American Conservative. В то же время, американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер считает, что США поставками оружия партнерам по НАТО подтолкнут Россию к переговорам и достижению длительного прекращения огня на Украине. Бунты, скорая и новый командующий воздушных сил ВСУ Николаевский областной военкомат сообщил о бунте жителей села Бугское. Они применили биты, военные ответили оружием, есть пострадавшие с обеих сторон. Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ, сообщило агентство "РБК-Украина". Кривоножко заменил на этом посту генерал-лейтенанта Николая Олещука, который был освобождён от своей должности 30 августа прошлого года и которому ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме и объявил в розыск. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что по точкам координации и связи ВСУ в Киеве и Киевской области были нанесены удары. Сотрудники скорой помощи отказались выезжать на вызов к мобилизованному в военкомат в городе Боярка Киевской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". По данным издания, юрист пытался вызвать медпомощь для своего клиента, которого удерживают в здании военкомата, но в "скорой" ему объяснили, что на территорию военкомата их могут не впустить, поэтому они приедут только если вызов поступит от самих военкомов.
https://ria.ru/20250803/mitingi-2033051824.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828087566_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_47a90caa77abab8fce8c519b87d2eca9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, сша, владимир зеленский, сергей лебедев, вооруженные силы украины, нато, зрк с-300, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, США, Владимир Зеленский, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, НАТО, ЗРК С-300, В мире
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований и продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 1250 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье.
Кроме того, Киев
лишился трех танков, 11 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских орудий, пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-30
0 и двух радиолокационных станций RADA RPS-42 производства Израиля
.
Также уничтожены 11 складов боеприпасов и 10 станций радиоэлектронной борьбы.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, позициям зенитных ракетных комплексов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS производства США
и 274 беспилотника самолетного типа.
Победа России
в украинском конфликте неизбежна, поскольку у неё есть необходимое военное преимущество для достижения своих целей, пишет американский журнал American Conservative.
В то же время, американский постпред при НАТО
Мэттью Уитакер считает, что США поставками оружия партнерам по НАТО подтолкнут Россию к переговорам и достижению длительного прекращения огня на Украине
.
Бунты, скорая и новый командующий воздушных сил ВСУ
Николаевский областной военкомат сообщил о бунте жителей села Бугское. Они применили биты, военные ответили оружием, есть пострадавшие с обеих сторон.
Владимир Зеленский
назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ, сообщило агентство "РБК-Украина". Кривоножко заменил на этом посту генерал-лейтенанта Николая Олещука, который был освобождён от своей должности 30 августа прошлого года и которому ранее СК
РФ заочно предъявил обвинение в терроризме и объявил в розыск.
Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев
сообщил РИА Новости, что по точкам координации и связи ВСУ в Киеве и Киевской области
были нанесены удары.
Сотрудники скорой помощи отказались выезжать на вызов к мобилизованному в военкомат в городе Боярка Киевской области, сообщило украинское издание "Страна.ua
".
По данным издания, юрист пытался вызвать медпомощь для своего клиента, которого удерживают в здании военкомата, но в "скорой" ему объяснили, что на территорию военкомата их могут не впустить, поэтому они приедут только если вызов поступит от самих военкомов.