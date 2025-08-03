https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033129491.html

Спецоперация, 3 августа: ВСУ потеряли до 1250 военнослужащих

Спецоперация, 3 августа: ВСУ потеряли до 1250 военнослужащих - РИА Новости, 03.08.2025

Спецоперация, 3 августа: ВСУ потеряли до 1250 военнослужащих

Российские группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований и продолжили продвижение в глубину... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T19:33:00+03:00

2025-08-03T19:33:00+03:00

2025-08-03T19:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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сша

владимир зеленский

сергей лебедев

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований и продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 1250 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье. Кроме того, Киев лишился трех танков, 11 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских орудий, пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-300 и двух радиолокационных станций RADA RPS-42 производства Израиля. Также уничтожены 11 складов боеприпасов и 10 станций радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, позициям зенитных ракетных комплексов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS производства США и 274 беспилотника самолетного типа. Победа неизбежна Победа России в украинском конфликте неизбежна, поскольку у неё есть необходимое военное преимущество для достижения своих целей, пишет американский журнал American Conservative. В то же время, американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер считает, что США поставками оружия партнерам по НАТО подтолкнут Россию к переговорам и достижению длительного прекращения огня на Украине. Бунты, скорая и новый командующий воздушных сил ВСУ Николаевский областной военкомат сообщил о бунте жителей села Бугское. Они применили биты, военные ответили оружием, есть пострадавшие с обеих сторон. Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ, сообщило агентство "РБК-Украина". Кривоножко заменил на этом посту генерал-лейтенанта Николая Олещука, который был освобождён от своей должности 30 августа прошлого года и которому ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме и объявил в розыск. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что по точкам координации и связи ВСУ в Киеве и Киевской области были нанесены удары. Сотрудники скорой помощи отказались выезжать на вызов к мобилизованному в военкомат в городе Боярка Киевской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". По данным издания, юрист пытался вызвать медпомощь для своего клиента, которого удерживают в здании военкомата, но в "скорой" ему объяснили, что на территорию военкомата их могут не впустить, поэтому они приедут только если вызов поступит от самих военкомов.

https://ria.ru/20250803/mitingi-2033051824.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, киев, сша, владимир зеленский, сергей лебедев, вооруженные силы украины, нато, зрк с-300, в мире