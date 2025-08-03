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Спецоперация, 3 августа: ВСУ потеряли до 1250 военнослужащих - РИА Новости, 03.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033129491.html
Спецоперация, 3 августа: ВСУ потеряли до 1250 военнослужащих
Спецоперация, 3 августа: ВСУ потеряли до 1250 военнослужащих - РИА Новости, 03.08.2025
Спецоперация, 3 августа: ВСУ потеряли до 1250 военнослужащих
Российские группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований и продолжили продвижение в глубину... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T19:33:00+03:00
2025-08-03T19:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
сша
владимир зеленский
сергей лебедев
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований и продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 1250 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье. Кроме того, Киев лишился трех танков, 11 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских орудий, пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-300 и двух радиолокационных станций RADA RPS-42 производства Израиля. Также уничтожены 11 складов боеприпасов и 10 станций радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, позициям зенитных ракетных комплексов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS производства США и 274 беспилотника самолетного типа. Победа неизбежна Победа России в украинском конфликте неизбежна, поскольку у неё есть необходимое военное преимущество для достижения своих целей, пишет американский журнал American Conservative. В то же время, американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер считает, что США поставками оружия партнерам по НАТО подтолкнут Россию к переговорам и достижению длительного прекращения огня на Украине. Бунты, скорая и новый командующий воздушных сил ВСУ Николаевский областной военкомат сообщил о бунте жителей села Бугское. Они применили биты, военные ответили оружием, есть пострадавшие с обеих сторон. Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ, сообщило агентство "РБК-Украина". Кривоножко заменил на этом посту генерал-лейтенанта Николая Олещука, который был освобождён от своей должности 30 августа прошлого года и которому ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме и объявил в розыск. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что по точкам координации и связи ВСУ в Киеве и Киевской области были нанесены удары. Сотрудники скорой помощи отказались выезжать на вызов к мобилизованному в военкомат в городе Боярка Киевской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". По данным издания, юрист пытался вызвать медпомощь для своего клиента, которого удерживают в здании военкомата, но в "скорой" ему объяснили, что на территорию военкомата их могут не впустить, поэтому они приедут только если вызов поступит от самих военкомов.
https://ria.ru/20250803/mitingi-2033051824.html
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россия, киев, сша, владимир зеленский, сергей лебедев, вооруженные силы украины, нато, зрк с-300, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, США, Владимир Зеленский, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, НАТО, ЗРК С-300, В мире

Спецоперация, 3 августа: ВСУ потеряли до 1250 военнослужащих

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ВС РФ в Запорожской области
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град ВС РФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ВС РФ в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований и продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 1250 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье.
Кроме того, Киев лишился трех танков, 11 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских орудий, пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-300 и двух радиолокационных станций RADA RPS-42 производства Израиля.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.08.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.08.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.08.2025
Также уничтожены 11 складов боеприпасов и 10 станций радиоэлектронной борьбы.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, позициям зенитных ракетных комплексов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS производства США и 274 беспилотника самолетного типа.

Победа неизбежна

Победа России в украинском конфликте неизбежна, поскольку у неё есть необходимое военное преимущество для достижения своих целей, пишет американский журнал American Conservative.
В то же время, американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер считает, что США поставками оружия партнерам по НАТО подтолкнут Россию к переговорам и достижению длительного прекращения огня на Украине.
Митинг родственников украинских военных, пропавших без вести, в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Экс-солдат ВСУ объяснил, почему украинцы боятся выходить на митинги
Вчера, 05:25

Бунты, скорая и новый командующий воздушных сил ВСУ

Николаевский областной военкомат сообщил о бунте жителей села Бугское. Они применили биты, военные ответили оружием, есть пострадавшие с обеих сторон.
Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ, сообщило агентство "РБК-Украина". Кривоножко заменил на этом посту генерал-лейтенанта Николая Олещука, который был освобождён от своей должности 30 августа прошлого года и которому ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме и объявил в розыск.
Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что по точкам координации и связи ВСУ в Киеве и Киевской области были нанесены удары.
Сотрудники скорой помощи отказались выезжать на вызов к мобилизованному в военкомат в городе Боярка Киевской области, сообщило украинское издание "Страна.ua".
По данным издания, юрист пытался вызвать медпомощь для своего клиента, которого удерживают в здании военкомата, но в "скорой" ему объяснили, что на территорию военкомата их могут не впустить, поэтому они приедут только если вызов поступит от самих военкомов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевСШАВладимир ЗеленскийСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныНАТОЗРК С-300В мире
 
 
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