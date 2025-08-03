https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033119757.html

Российские войска отбили контратаку ВСУ на село Каменское

Российские войска отбили контратаку ВСУ на село Каменское - РИА Новости, 03.08.2025

Российские войска отбили контратаку ВСУ на село Каменское

Российские войска отбили крупную контратаку ВСУ на село Каменское, расположенное на степногорском направлении Запорожской линии фронта, обратили противника в... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T17:55:00+03:00

2025-08-03T17:55:00+03:00

2025-08-03T17:55:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Российские войска отбили крупную контратаку ВСУ на село Каменское, расположенное на степногорском направлении Запорожской линии фронта, обратили противника в бегство и уничтожили свыше 20 боевиков, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По сообщению Минобороны РФ, Каменское было освобождено российскими подразделениями группировки "Днепр" 17 июля. "Враг предпринял крупную контратаку на село Каменское с использованием нескольких штурмовых групп и боевой техники при воздушной поддержке большим числом дронов, но был остановлен. Контратака отбита. Противник бежал, потеряв погибшими более двух десятков боевиков", - сказал Рогов. По его словам, контратака была предпринята с северо-востока. "Враг попытался отбить Каменское, имеющее стратегическое значение на данном направлении, но был разбит", - сказал Рогов. Каменское распложено на левом берегу бывшего Каховского водохранилища. Путь через него открывает дорогу на город Запорожье. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожье

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины