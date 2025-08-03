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Бойцы ВС России захватили натовское оружие на Харьковском направлении

Бойцы ВС России захватили натовское оружие на Харьковском направлении - РИА Новости, 03.08.2025

Бойцы ВС России захватили натовское оружие на Харьковском направлении

Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск "Север" захватили натовское оружие в боях на харьковском направлении, с некоторыми РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T07:07:00+03:00

2025-08-03T07:07:00+03:00

2025-08-03T08:16:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 3 авг — РИА Новости. Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск "Север" захватили натовское оружие в боях на харьковском направлении, с некоторыми экземплярами ознакомился корреспондент РИА Новости. Среди образцов трофейного оружия несколько экземпляров болгарского производства. "Гранатомет — полная копия нашего ГП-25. Это производят болгары. UBGL - это название именно 40-миллиметрового гранатомета. То есть если у нас это просто ГП-25 называется, то они назвали UBGL. Они производят сейчас, но взяли от советских инженеров", — рассказал военнослужащий с позывным "Заря". Военнослужащий продемонстрировал несколько видов натовского оружия — гранаты М67 и одноразовый противотанковый гранатомет AT4 (M136). Облегченный пулемет FN Mini-Mi удалось забрать после штурма бетонированного ДОТа. А снайперскую винтовку FN SCAR российские военные отобрали у сдавшегося в плен боевика ВСУ. По мозолям и наколкам удалось определить, что хозяин винтовки — не мобилизованный, а профессиональный снайпер, пояснил "Заря". "Этот пленный утверждал, что он просто мобилизованный, что это оружие ему выдали", — рассказал "Заря", однако, по его словам, такие винтовки применяют силы специальных операций США. В то же время российский военный подчеркнул, что автомат Калашникова, который также используют ВСУ, остаётся самым надёжным и удобным оружием, поскольку иностранные образцы невозможно починить в боевой обстановке. "В окопе перебило газовую трубку у меня и поршень. Я взял автомат, он валялся в грязи, поменял газовую трубку с поршнем и пошел дальше в бой. Буквально на коленке я его починил. Вот эти автоматы (производства стран НАТО - ред.) так уже не починить. То есть если что-то сломалось, его можно выкинуть спокойно", — сказал "Заря".

https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033053014.html

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Натовское оружие, захваченное в боях на харьковском направлении бойцами российской группировки войск "Север" Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск "Север" захватили натовское оружие в боях на харьковском направлении, с некоторыми экземплярами ознакомился корреспондент РИА Новости. Среди образцов трофейного оружия несколько экземпляров болгарского производства. 2025-08-03T07:07 true PT2M57S

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