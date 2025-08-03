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Бойцы ВС России захватили натовское оружие на Харьковском направлении - РИА Новости, 03.08.2025
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07:07 03.08.2025 (обновлено: 08:16 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033054186.html
Бойцы ВС России захватили натовское оружие на Харьковском направлении
Бойцы ВС России захватили натовское оружие на Харьковском направлении - РИА Новости, 03.08.2025
Бойцы ВС России захватили натовское оружие на Харьковском направлении
Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск "Север" захватили натовское оружие в боях на харьковском направлении, с некоторыми РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T07:07:00+03:00
2025-08-03T08:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
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нато
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БЕЛГОРОД, 3 авг — РИА Новости. Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск "Север" захватили натовское оружие в боях на харьковском направлении, с некоторыми экземплярами ознакомился корреспондент РИА Новости. Среди образцов трофейного оружия несколько экземпляров болгарского производства. "Гранатомет — полная копия нашего ГП-25. Это производят болгары. UBGL - это название именно 40-миллиметрового гранатомета. То есть если у нас это просто ГП-25 называется, то они назвали UBGL. Они производят сейчас, но взяли от советских инженеров", — рассказал военнослужащий с позывным "Заря". Военнослужащий продемонстрировал несколько видов натовского оружия — гранаты М67 и одноразовый противотанковый гранатомет AT4 (M136). Облегченный пулемет FN Mini-Mi удалось забрать после штурма бетонированного ДОТа. А снайперскую винтовку FN SCAR российские военные отобрали у сдавшегося в плен боевика ВСУ. По мозолям и наколкам удалось определить, что хозяин винтовки — не мобилизованный, а профессиональный снайпер, пояснил "Заря". "Этот пленный утверждал, что он просто мобилизованный, что это оружие ему выдали", — рассказал "Заря", однако, по его словам, такие винтовки применяют силы специальных операций США. В то же время российский военный подчеркнул, что автомат Калашникова, который также используют ВСУ, остаётся самым надёжным и удобным оружием, поскольку иностранные образцы невозможно починить в боевой обстановке. "В окопе перебило газовую трубку у меня и поршень. Я взял автомат, он валялся в грязи, поменял газовую трубку с поршнем и пошел дальше в бой. Буквально на коленке я его починил. Вот эти автоматы (производства стран НАТО - ред.) так уже не починить. То есть если что-то сломалось, его можно выкинуть спокойно", — сказал "Заря".
https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033053014.html
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Натовское оружие, захваченное в боях на харьковском направлении бойцами российской группировки войск "Север"
Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск "Север" захватили натовское оружие в боях на харьковском направлении, с некоторыми экземплярами ознакомился корреспондент РИА Новости. Среди образцов трофейного оружия несколько экземпляров болгарского производства.
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сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, НАТО
Бойцы ВС России захватили натовское оружие на Харьковском направлении

Бойцы Ленинградского полка захватили натовское оружие на Харьковском направлении

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БЕЛГОРОД, 3 авг — РИА Новости. Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск "Север" захватили натовское оружие в боях на харьковском направлении, с некоторыми экземплярами ознакомился корреспондент РИА Новости.
Среди образцов трофейного оружия несколько экземпляров болгарского производства.
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"Гранатомет — полная копия нашего ГП-25. Это производят болгары. UBGL - это название именно 40-миллиметрового гранатомета. То есть если у нас это просто ГП-25 называется, то они назвали UBGL. Они производят сейчас, но взяли от советских инженеров", — рассказал военнослужащий с позывным "Заря".
Военнослужащий продемонстрировал несколько видов натовского оружия — гранаты М67 и одноразовый противотанковый гранатомет AT4 (M136). Облегченный пулемет FN Mini-Mi удалось забрать после штурма бетонированного ДОТа. А снайперскую винтовку FN SCAR российские военные отобрали у сдавшегося в плен боевика ВСУ. По мозолям и наколкам удалось определить, что хозяин винтовки — не мобилизованный, а профессиональный снайпер, пояснил "Заря".
"Этот пленный утверждал, что он просто мобилизованный, что это оружие ему выдали", — рассказал "Заря", однако, по его словам, такие винтовки применяют силы специальных операций США.
В то же время российский военный подчеркнул, что автомат Калашникова, который также используют ВСУ, остаётся самым надёжным и удобным оружием, поскольку иностранные образцы невозможно починить в боевой обстановке.
"В окопе перебило газовую трубку у меня и поршень. Я взял автомат, он валялся в грязи, поменял газовую трубку с поршнем и пошел дальше в бой. Буквально на коленке я его починил. Вот эти автоматы (производства стран НАТО - ред.) так уже не починить. То есть если что-то сломалось, его можно выкинуть спокойно", — сказал "Заря".
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