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В Германии дали России совет после новой угрозы США - РИА Новости, 03.08.2025
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16:00 03.08.2025 (обновлено: 16:13 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/sovet-2033106736.html
В Германии дали России совет после новой угрозы США
В Германии дали России совет после новой угрозы США - РИА Новости, 03.08.2025
В Германии дали России совет после новой угрозы США
Если российское руководство проигнорирует ультиматум США, то не будет никаких последствий, пишет Bild. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T16:00:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Если российское руководство проигнорирует ультиматум США, то не будет никаких последствий, пишет Bild."Если русские промолчат, ничего не произойдет", — рассказал изданию военный эксперт Томас Тайнер.Во вторник глава Белого дома заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.В пятницу президент России Владимир Путин на неформальной встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без временных ограничений — мира на Украине. Он также заявил, что условия Москвы, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250803/ugroza-2033090304.html
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в мире, россия, украина, германия, александр лукашенко, владимир путин, bild
В мире, Россия, Украина, Германия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Bild
В Германии дали России совет после новой угрозы США

Bild: если Россия проигнорирует ультиматум США, то ничего не произойдет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Если российское руководство проигнорирует ультиматум США, то не будет никаких последствий, пишет Bild.
«
"Если русские промолчат, ничего не произойдет", — рассказал изданию военный эксперт Томас Тайнер.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
"Атаки на территорию". СМИ рассказали об опасной угрозе США с Украины
Вчера, 13:29
Во вторник глава Белого дома заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
В пятницу президент России Владимир Путин на неформальной встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без временных ограничений — мира на Украине. Он также заявил, что условия Москвы, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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