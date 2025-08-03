https://ria.ru/20250803/sovet-2033106736.html

В Германии дали России совет после новой угрозы США

В Германии дали России совет после новой угрозы США - РИА Новости, 03.08.2025

В Германии дали России совет после новой угрозы США

Если российское руководство проигнорирует ультиматум США, то не будет никаких последствий, пишет Bild. РИА Новости, 03.08.2025

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Если российское руководство проигнорирует ультиматум США, то не будет никаких последствий, пишет Bild."Если русские промолчат, ничего не произойдет", — рассказал изданию военный эксперт Томас Тайнер.Во вторник глава Белого дома заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.В пятницу президент России Владимир Путин на неформальной встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без временных ограничений — мира на Украине. Он также заявил, что условия Москвы, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, россия, украина, германия, александр лукашенко, владимир путин, bild