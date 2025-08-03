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"Что молчите?" В Киеве обратились к Зеленскому после вчерашнего события

"Что молчите?" В Киеве обратились к Зеленскому после вчерашнего события - РИА Новости, 03.08.2025

"Что молчите?" В Киеве обратились к Зеленскому после вчерашнего события

Жестокое подавление вчерашнего протеста против насильственной мобилизации в Виннице сотрудниками ТЦК является очередным преступлением режима Владимира... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T04:16:00+03:00

2025-08-03T04:16:00+03:00

2025-08-03T07:58:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Жестокое подавление вчерашнего протеста против насильственной мобилизации в Виннице сотрудниками ТЦК является очередным преступлением режима Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Вы что молчите? Это у вас произошло кровавое побоище беззащитных женщин и детей, подростков. <…> Это же страшное преступление произошло. Вы не понимаете этого?" — обратился он к Зеленскому.По словам эксперта, многие члены правительства главы киевского режима будут пытаться избежать ответственности за события в Виннице, включая секретаря СНБО Рустема Умерова, министра обороны Дениса Шмыгаля, премьер-министра Юлию Свириденко."Прежде всего (Глава СПБО Украины Рустем. — Прим. ред.)Умеров, который прикинется, что не имеет к этому отношения. <...> Естественно, (Министр обороны Украины Денис. — Прим ред.) Шмыгаль за это должен будет ответить", — пояснил Соскин.По мнению политолога, тот факт, что никто из представителей украинской власти не осудил избиение женщин и детей, не останется без ответа.В субботу издание "Страна.ua" писало, что в Виннице вспыхнул протест после попытки штурма стадиона, куда сотрудники ТЦК согнали около сотни военнообязанных. Местные жительницы начали штурмовать городской стадион "Локомотив", куда ранее привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации. Сообщалось, что их родственники смогли выломать ворота, ведущие на территорию спорткомплекса. По некоторым данным, сотрудники полиции и военкомата успели вывести задержанных через другой вход.При этом силовики стали применять против митингующих слезоточивый газ. После серии задержаний, в том числе женщин и подростков, манифестанты начали выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес представителей власти и распевать гимн Украины. Стражи порядка попытались разогнать стихийную демонстрацию, угрожая задержаниями за нарушение комендантского часа.Украинская полиция возбудила уголовное дело против участников протеста у здания военкомата.Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.

https://ria.ru/20250801/dnepropetrovsk-2032812978.html

https://ria.ru/20250720/mobilizatsiya-2030292590.html

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Протесты против насильственной мобилизации в Виннице Протест против насильственной мобилизации и сотрудников военкоматов вспыхнул в Виннице, пишет украинское издание "Страна". В ночь на субботу СМИ сообщили, что люди штурмуют городской стадион, куда представители ТЦК согнали сотни военнообязанных. 2025-08-03T04:16 true PT2M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, винница, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, совет национальной безопасности и обороны украины, страна.ua