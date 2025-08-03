https://ria.ru/20250803/soglashenie-2033068129.html

В Турции заявили об отсутствии информации о готовящемся соглашении с Сирией

В Турции заявили об отсутствии информации о готовящемся соглашении с Сирией - РИА Новости, 03.08.2025

В Турции заявили об отсутствии информации о готовящемся соглашении с Сирией

Администрация президента Турции заявила РИА Новости об отсутствии информации о готовящемся военном соглашении Турции с Сирией и создании там баз. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T10:33:00+03:00

2025-08-03T10:33:00+03:00

2025-08-03T10:33:00+03:00

в мире

турция

сирия

анкара (провинция)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1ed990cb027448c7c001671b5e42c93d.jpg

АНКАРА, 3 авг – РИА Новости. Администрация президента Турции заявила РИА Новости об отсутствии информации о готовящемся военном соглашении Турции с Сирией и создании там баз. Турция и Сирия до конца августа подпишут соглашение о военном сотрудничестве, предусматривающее помощь Анкары в формировании армии и подготовке личного состава, сообщила в воскресенье газета Aydınlık. Также по данным издания, Турция планирует разметить на территории САР три военные базы. "Такой информации у нас нет", - заявили в администрации на просьбу прокомментировать вероятные даты подписания соглашения. Сирия официально запросила у Турции помощь в укреплении оборонного потенциала и борьбе с террористами, сообщило ранее госагентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции. В МО подчеркнули, что главная цель Анкары - поддержание территориальной целостности и политического единства Сирии. Тринадцатого июля вооруженные формирования напали на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также погибли 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Израильские ВВС 16 июля нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске под предлогом защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о вводе войск в Сувейду. Позднее сирийское МВД заявило о достижении соглашения о прекращении огня между армией и вооруженными формированиями в провинции Сувейда. Источник в силах безопасности арабской республики, в свою очередь, рассказал телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда. Телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники 17 июля объявил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда.

https://ria.ru/20250802/turtsiya-2033022975.html

https://ria.ru/20250803/siriya-2033054517.html

турция

сирия

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, сирия, анкара (провинция)