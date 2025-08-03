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В Турции заявили об отсутствии информации о готовящемся соглашении с Сирией - РИА Новости, 03.08.2025
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10:33 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/soglashenie-2033068129.html
В Турции заявили об отсутствии информации о готовящемся соглашении с Сирией
В Турции заявили об отсутствии информации о готовящемся соглашении с Сирией - РИА Новости, 03.08.2025
В Турции заявили об отсутствии информации о готовящемся соглашении с Сирией
Администрация президента Турции заявила РИА Новости об отсутствии информации о готовящемся военном соглашении Турции с Сирией и создании там баз. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:33:00+03:00
2025-08-03T10:33:00+03:00
в мире
турция
сирия
анкара (провинция)
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АНКАРА, 3 авг – РИА Новости. Администрация президента Турции заявила РИА Новости об отсутствии информации о готовящемся военном соглашении Турции с Сирией и создании там баз. Турция и Сирия до конца августа подпишут соглашение о военном сотрудничестве, предусматривающее помощь Анкары в формировании армии и подготовке личного состава, сообщила в воскресенье газета Aydınlık. Также по данным издания, Турция планирует разметить на территории САР три военные базы. "Такой информации у нас нет", - заявили в администрации на просьбу прокомментировать вероятные даты подписания соглашения. Сирия официально запросила у Турции помощь в укреплении оборонного потенциала и борьбе с террористами, сообщило ранее госагентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции. В МО подчеркнули, что главная цель Анкары - поддержание территориальной целостности и политического единства Сирии. Тринадцатого июля вооруженные формирования напали на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также погибли 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Израильские ВВС 16 июля нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске под предлогом защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о вводе войск в Сувейду. Позднее сирийское МВД заявило о достижении соглашения о прекращении огня между армией и вооруженными формированиями в провинции Сувейда. Источник в силах безопасности арабской республики, в свою очередь, рассказал телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда. Телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники 17 июля объявил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда.
https://ria.ru/20250802/turtsiya-2033022975.html
https://ria.ru/20250803/siriya-2033054517.html
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в мире, турция, сирия, анкара (провинция)
В мире, Турция, Сирия, Анкара (провинция)
В Турции заявили об отсутствии информации о готовящемся соглашении с Сирией

Администрация Эрдогана: информации о военном соглашении с Сирией нет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНКАРА, 3 авг – РИА Новости. Администрация президента Турции заявила РИА Новости об отсутствии информации о готовящемся военном соглашении Турции с Сирией и создании там баз.
Турция и Сирия до конца августа подпишут соглашение о военном сотрудничестве, предусматривающее помощь Анкары в формировании армии и подготовке личного состава, сообщила в воскресенье газета Aydınlık. Также по данным издания, Турция планирует разметить на территории САР три военные базы.
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"Такой информации у нас нет", - заявили в администрации на просьбу прокомментировать вероятные даты подписания соглашения.
Сирия официально запросила у Турции помощь в укреплении оборонного потенциала и борьбе с террористами, сообщило ранее госагентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
В МО подчеркнули, что главная цель Анкары - поддержание территориальной целостности и политического единства Сирии.
Тринадцатого июля вооруженные формирования напали на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также погибли 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
Израильские ВВС 16 июля нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске под предлогом защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о вводе войск в Сувейду. Позднее сирийское МВД заявило о достижении соглашения о прекращении огня между армией и вооруженными формированиями в провинции Сувейда. Источник в силах безопасности арабской республики, в свою очередь, рассказал телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
Телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники 17 июля объявил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда.
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