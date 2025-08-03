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После атаки беспилотников в Сочи пострадавших нет - РИА Новости, 03.08.2025
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11:16 03.08.2025 (обновлено: 11:56 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/sochi-2033072170.html
После атаки беспилотников в Сочи пострадавших нет
После атаки беспилотников в Сочи пострадавших нет - РИА Новости, 03.08.2025
После атаки беспилотников в Сочи пострадавших нет
После ночной атаки беспилотников в Адлерском районе Сочи нет жертв, городская инфраструктура работает штатно, в районе гаражных кооперативов для разбора завалов РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T11:16:00+03:00
2025-08-03T11:56:00+03:00
происшествия
сочи
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. После ночной атаки беспилотников в Адлерском районе Сочи нет жертв, городская инфраструктура работает штатно, в районе гаражных кооперативов для разбора завалов работает тяжелая техника, написал в Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин. "В результате ночной атаки беспилотников зафиксированы происшествия в Адлерском районе. К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Ситуация полностью контролируемая. Вся городская инфраструктура работает штатно. Снова пострадали постройки в гаражном кооперативе на Авиационной. На место стянута тяжёлая техника - с утра разбираем завалы, помогаем людям и минимизируем риски обрушений", - говорится в сообщении. По данным оперштаба, обломки БПЛА упали в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Повреждения получили пять гаражей. Возгорание было потушено до приезда пожарных. В ликвидации последствий атаки БПЛА задействованы 127 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России - 75 человек, 22 единицы техники.
https://ria.ru/20250802/spetsoperatsiya-2033002565.html
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происшествия, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После атаки беспилотников в Сочи пострадавших нет

Прошунин: после ночной атаки беспилотников в Адлерском районе Сочи жертв нет

© Фото : Мэр Сочи Андрей Прошунин/TelegramПоследствия атаки беспилотников со стороны ВСУ в Адлерском районе
Последствия атаки беспилотников со стороны ВСУ в Адлерском районе - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Фото : Мэр Сочи Андрей Прошунин/Telegram
Последствия атаки беспилотников со стороны ВСУ в Адлерском районе
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. После ночной атаки беспилотников в Адлерском районе Сочи нет жертв, городская инфраструктура работает штатно, в районе гаражных кооперативов для разбора завалов работает тяжелая техника, написал в Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин.
"В результате ночной атаки беспилотников зафиксированы происшествия в Адлерском районе. К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Ситуация полностью контролируемая. Вся городская инфраструктура работает штатно. Снова пострадали постройки в гаражном кооперативе на Авиационной. На место стянута тяжёлая техника - с утра разбираем завалы, помогаем людям и минимизируем риски обрушений", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, обломки БПЛА упали в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Повреждения получили пять гаражей. Возгорание было потушено до приезда пожарных.
В ликвидации последствий атаки БПЛА задействованы 127 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России - 75 человек, 22 единицы техники.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.08.2025
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ПроисшествияСочиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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