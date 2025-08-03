https://ria.ru/20250803/sochi-2033068672.html
В Сочи ликвидировали пожар в гаражном кооперативе
В Сочи ликвидировали пожар в гаражном кооперативе - РИА Новости, 03.08.2025
В Сочи ликвидировали пожар в гаражном кооперативе
Возгорания в гаражном кооперативе после падения фрагментов БПЛА в Адлерском районе Сочи ликвидированы, площадь горения на вторых этажах гаражей составляла 40... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:38:00+03:00
2025-08-03T10:38:00+03:00
2025-08-03T11:17:00+03:00
сочи
происшествия
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Возгорания в гаражном кооперативе после падения фрагментов БПЛА в Адлерском районе Сочи ликвидированы, площадь горения на вторых этажах гаражей составляла 40 квадратных метров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края."Возгорания в гаражном кооперативе после падения фрагментов БПЛА в Адлерском районе Сочи ликвидированы. Из-за падения фрагментов беспилотников также были повреждены вторые этажи в гаражном кооперативе. Общая площадь возгорания пяти гаражей составила 40 кв. метров. Возгорание было оперативно ликвидировано", - говорится в сообщении.Оперштаб Кубани также опроверг информацию о возгорании в магазине около гаражного кооператива."По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений возгорание не подтвердилось", - сообщили в оперативном штабе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, происшествия
В Сочи ликвидировали пожар в гаражном кооперативе
В Сочи потушили пожар в гаражном кооперативе после падения фрагментов БПЛА
СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Возгорания в гаражном кооперативе после падения фрагментов БПЛА в Адлерском районе Сочи ликвидированы, площадь горения на вторых этажах гаражей составляла 40 квадратных метров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«
"Возгорания в гаражном кооперативе после падения фрагментов БПЛА в Адлерском районе Сочи
ликвидированы. Из-за падения фрагментов беспилотников также были повреждены вторые этажи в гаражном кооперативе. Общая площадь возгорания пяти гаражей составила 40 кв. метров. Возгорание было оперативно ликвидировано", - говорится в сообщении.
Оперштаб Кубани также опроверг информацию о возгорании в магазине около гаражного кооператива.
"По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений возгорание не подтвердилось", - сообщили в оперативном штабе.