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В Сочи ликвидировали пожар в гаражном кооперативе - РИА Новости, 03.08.2025
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10:38 03.08.2025 (обновлено: 11:17 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/sochi-2033068672.html
В Сочи ликвидировали пожар в гаражном кооперативе
В Сочи ликвидировали пожар в гаражном кооперативе - РИА Новости, 03.08.2025
В Сочи ликвидировали пожар в гаражном кооперативе
Возгорания в гаражном кооперативе после падения фрагментов БПЛА в Адлерском районе Сочи ликвидированы, площадь горения на вторых этажах гаражей составляла 40... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:38:00+03:00
2025-08-03T11:17:00+03:00
сочи
происшествия
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Возгорания в гаражном кооперативе после падения фрагментов БПЛА в Адлерском районе Сочи ликвидированы, площадь горения на вторых этажах гаражей составляла 40 квадратных метров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края."Возгорания в гаражном кооперативе после падения фрагментов БПЛА в Адлерском районе Сочи ликвидированы. Из-за падения фрагментов беспилотников также были повреждены вторые этажи в гаражном кооперативе. Общая площадь возгорания пяти гаражей составила 40 кв. метров. Возгорание было оперативно ликвидировано", - говорится в сообщении.Оперштаб Кубани также опроверг информацию о возгорании в магазине около гаражного кооператива."По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений возгорание не подтвердилось", - сообщили в оперативном штабе.
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сочи, происшествия
Сочи, Происшествия
В Сочи ликвидировали пожар в гаражном кооперативе

В Сочи потушили пожар в гаражном кооперативе после падения фрагментов БПЛА

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Возгорания в гаражном кооперативе после падения фрагментов БПЛА в Адлерском районе Сочи ликвидированы, площадь горения на вторых этажах гаражей составляла 40 квадратных метров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«
"Возгорания в гаражном кооперативе после падения фрагментов БПЛА в Адлерском районе Сочи ликвидированы. Из-за падения фрагментов беспилотников также были повреждены вторые этажи в гаражном кооперативе. Общая площадь возгорания пяти гаражей составила 40 кв. метров. Возгорание было оперативно ликвидировано", - говорится в сообщении.
Оперштаб Кубани также опроверг информацию о возгорании в магазине около гаражного кооператива.
"По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений возгорание не подтвердилось", - сообщили в оперативном штабе.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
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