https://ria.ru/20250803/sochi-2033068672.html

В Сочи ликвидировали пожар в гаражном кооперативе

В Сочи ликвидировали пожар в гаражном кооперативе - РИА Новости, 03.08.2025

В Сочи ликвидировали пожар в гаражном кооперативе

Возгорания в гаражном кооперативе после падения фрагментов БПЛА в Адлерском районе Сочи ликвидированы, площадь горения на вторых этажах гаражей составляла 40... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T10:38:00+03:00

2025-08-03T10:38:00+03:00

2025-08-03T11:17:00+03:00

сочи

происшествия

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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Возгорания в гаражном кооперативе после падения фрагментов БПЛА в Адлерском районе Сочи ликвидированы, площадь горения на вторых этажах гаражей составляла 40 квадратных метров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края."Возгорания в гаражном кооперативе после падения фрагментов БПЛА в Адлерском районе Сочи ликвидированы. Из-за падения фрагментов беспилотников также были повреждены вторые этажи в гаражном кооперативе. Общая площадь возгорания пяти гаражей составила 40 кв. метров. Возгорание было оперативно ликвидировано", - говорится в сообщении.Оперштаб Кубани также опроверг информацию о возгорании в магазине около гаражного кооператива."По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений возгорание не подтвердилось", - сообщили в оперативном штабе.

https://ria.ru/20250803/pozhar-2033066664.html

сочи

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сочи, происшествия