https://ria.ru/20250803/sochi-2033064015.html

В аэропорту Сочи задержаны 26 рейсов

В аэропорту Сочи задержаны 26 рейсов - РИА Новости, 03.08.2025

В аэропорту Сочи задержаны 26 рейсов

Двадцать шесть рейсов на вылет задержаны в аэропорту Сочи, эта цифра может увеличиться, также пять самолётов из шести, экипажи которых приняли решение в целях... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T09:52:00+03:00

2025-08-03T09:52:00+03:00

2025-08-03T10:05:00+03:00

происшествия

сочи

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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Двадцать шесть рейсов на вылет задержаны в аэропорту Сочи, эта цифра может увеличиться, также пять самолётов из шести, экипажи которых приняли решение в целях безопасности полетов уйти на запасные аэродромы, вернулись в аэропорт Сочи, сообщили РИА Новости в сочинской авиагавани."В ночь со 2 на 3 августа экипажами 6 рейсов в целях обеспечения безопасности полетов, были приняты решения об уходе на запасные аэродромы. На 09.15 мск пять воздушных судов вернулись с запасных аэродромов, будут обслужены и отправлены в города назначения. Один борт рейса FV-6204, следовавший по маршруту Самара - Сочи, остаётся на запасном аэродроме в связи с наступившим временем отдыха экипажа. Из аэропорта Сочи на вылет задерживается 26 рейсов. С учётом веерных задержек эта цифра может увеличиться", - говорится в сообщении.В настоящее время аэропорт Сочи работает в штатном режиме, уточнили в авиагавани, на территории работает оперативный штаб в целях принятия всех необходимых решений. Службы авиагавани усилены персоналом, в терминале работают менеджеры по гостеприимному сервису - они оказывают помощь в случае возникновения вопросов.Авиаперевозчики будут стабилизировать расписание полетов в течение двух дней, подчеркнули в аэропорту Сочи.

https://ria.ru/20250803/pulkovo-2033065010.html

https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033055116.html

сочи

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сочи