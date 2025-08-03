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В аэропорту Сочи задержаны 26 рейсов - РИА Новости, 03.08.2025
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09:52 03.08.2025 (обновлено: 10:05 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/sochi-2033064015.html
В аэропорту Сочи задержаны 26 рейсов
В аэропорту Сочи задержаны 26 рейсов - РИА Новости, 03.08.2025
В аэропорту Сочи задержаны 26 рейсов
Двадцать шесть рейсов на вылет задержаны в аэропорту Сочи, эта цифра может увеличиться, также пять самолётов из шести, экипажи которых приняли решение в целях... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T09:52:00+03:00
2025-08-03T10:05:00+03:00
происшествия
сочи
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Двадцать шесть рейсов на вылет задержаны в аэропорту Сочи, эта цифра может увеличиться, также пять самолётов из шести, экипажи которых приняли решение в целях безопасности полетов уйти на запасные аэродромы, вернулись в аэропорт Сочи, сообщили РИА Новости в сочинской авиагавани."В ночь со 2 на 3 августа экипажами 6 рейсов в целях обеспечения безопасности полетов, были приняты решения об уходе на запасные аэродромы. На 09.15 мск пять воздушных судов вернулись с запасных аэродромов, будут обслужены и отправлены в города назначения. Один борт рейса FV-6204, следовавший по маршруту Самара - Сочи, остаётся на запасном аэродроме в связи с наступившим временем отдыха экипажа. Из аэропорта Сочи на вылет задерживается 26 рейсов. С учётом веерных задержек эта цифра может увеличиться", - говорится в сообщении.В настоящее время аэропорт Сочи работает в штатном режиме, уточнили в авиагавани, на территории работает оперативный штаб в целях принятия всех необходимых решений. Службы авиагавани усилены персоналом, в терминале работают менеджеры по гостеприимному сервису - они оказывают помощь в случае возникновения вопросов.Авиаперевозчики будут стабилизировать расписание полетов в течение двух дней, подчеркнули в аэропорту Сочи.
https://ria.ru/20250803/pulkovo-2033065010.html
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происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
В аэропорту Сочи задержаны 26 рейсов

В аэропорту Сочи задержаны 26 рейсов на вылет

© РИА Новости / Артур ЛебедевСотрудница авиакомпании возле выхода на посадку в Международном аэропорту Сочи
Сотрудница авиакомпании возле выхода на посадку в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Сотрудница авиакомпании возле выхода на посадку в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Двадцать шесть рейсов на вылет задержаны в аэропорту Сочи, эта цифра может увеличиться, также пять самолётов из шести, экипажи которых приняли решение в целях безопасности полетов уйти на запасные аэродромы, вернулись в аэропорт Сочи, сообщили РИА Новости в сочинской авиагавани.
"В ночь со 2 на 3 августа экипажами 6 рейсов в целях обеспечения безопасности полетов, были приняты решения об уходе на запасные аэродромы. На 09.15 мск пять воздушных судов вернулись с запасных аэродромов, будут обслужены и отправлены в города назначения. Один борт рейса FV-6204, следовавший по маршруту Самара - Сочи, остаётся на запасном аэродроме в связи с наступившим временем отдыха экипажа. Из аэропорта Сочи на вылет задерживается 26 рейсов. С учётом веерных задержек эта цифра может увеличиться", - говорится в сообщении.
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В настоящее время аэропорт Сочи работает в штатном режиме, уточнили в авиагавани, на территории работает оперативный штаб в целях принятия всех необходимых решений. Службы авиагавани усилены персоналом, в терминале работают менеджеры по гостеприимному сервису - они оказывают помощь в случае возникновения вопросов.
Авиаперевозчики будут стабилизировать расписание полетов в течение двух дней, подчеркнули в аэропорту Сочи.
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