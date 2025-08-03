https://ria.ru/20250803/siriya-2033054517.html
СДС обвинили силы временного правительства Сирии в дестабилизации в Алеппо
СДС обвинили силы временного правительства Сирии в дестабилизации в Алеппо - РИА Новости, 03.08.2025
СДС обвинили силы временного правительства Сирии в дестабилизации в Алеппо
Силы, контролируемые правительством в Дамаске, дестабилизируют ситуацию в провинции Алеппо, заявления министерства обороны Сирии об атаке курдских... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T07:16:00+03:00
2025-08-03T07:16:00+03:00
2025-08-03T07:17:00+03:00
в мире
сирия
алеппо
дамаск (город)
сирийские демократические силы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156018/57/1560185786_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b480ac7e475172f776196e74aac394cd.jpg
БЕЙРУТ, 3 авг - РИА Новости. Силы, контролируемые правительством в Дамаске, дестабилизируют ситуацию в провинции Алеппо, заявления министерства обороны Сирии об атаке курдских формулирований "Сирийские демократические силы" (СДС) в районе Дейр Хафер не соответствуют действительности, утверждает пресс-служба СДС. В субботу вечером министерство обороны Сирии заявило, что курдские СДС атаковали армейские позиции в Дейр Хафер, открыв огонь из ракетных установок, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения. В ответ контролируемые Дамаском силы применили артиллерию для подавления источников огня. "СДС отвергает заявления, распространенные от имени департамента информации и связи министерства обороны правительства Сирии, о якобы имевшей место атаке наших сил на их позиции. Все обстоит с точностью до наоборот: именно "недисциплинированные формирования", действующие в рядах правительственных войск, продолжают свои провокации и нападения на линии соприкосновения в районе Дейр Хафер", - написано в заявлении СДС. Согласно заявлению, в субботу вечером контролируемые Дамаском формирования "без всяких оснований" обстреляли густонаселенные районы из артиллерии, выпустив более десяти снарядов, а в ответ курдские силы использовали полное право на самооборону и нанесли удар по источникам огня. "Попытки минобороны выдать ложь за правду и ввести общественность в заблуждение не способствуют безопасности и стабильности, особенно учитывая, что наши силы сохраняют максимум сдержанности перед лицом продолжающихся нападений и провокаций со стороны этих формирований", - добавили в СДС. Там также отметили, что силы временного правительства в последнее время занимались оборудованием окопов и переброской живой силы к линии боевого соприкосновения в провинции Алеппо, "тем самым подтверждая намерения к эскалации". "Мы подчеркиваем необходимость соблюдения режима прекращения огня и призываем компетентные органы правительства Сирии взять на себя ответственность за контроль над недисциплинированными вооружёнными группами, действующими под их командованием", - заявили в СДС.
https://ria.ru/20250731/sirija-2032576517.html
https://ria.ru/20250730/suveyda-2032417070.html
сирия
алеппо
дамаск (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156018/57/1560185786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9a960faa2eb6efaa5d006c1c00ab73cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, алеппо, дамаск (город), сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Алеппо, Дамаск (город), Сирийские демократические силы
СДС обвинили силы временного правительства Сирии в дестабилизации в Алеппо
Курды обвинили временное правительство в Дамаске в дестабилизации в Алеппо
БЕЙРУТ, 3 авг - РИА Новости. Силы, контролируемые правительством в Дамаске, дестабилизируют ситуацию в провинции Алеппо, заявления министерства обороны Сирии об атаке курдских формулирований "Сирийские демократические силы" (СДС) в районе Дейр Хафер не соответствуют действительности, утверждает пресс-служба СДС.
В субботу вечером министерство обороны Сирии
заявило, что курдские СДС атаковали армейские позиции в Дейр Хафер, открыв огонь из ракетных установок, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения. В ответ контролируемые Дамаском
силы применили артиллерию для подавления источников огня.
"СДС отвергает заявления, распространенные от имени департамента информации и связи министерства обороны правительства Сирии, о якобы имевшей место атаке наших сил на их позиции. Все обстоит с точностью до наоборот: именно "недисциплинированные формирования", действующие в рядах правительственных войск, продолжают свои провокации и нападения на линии соприкосновения в районе Дейр Хафер", - написано в заявлении СДС.
Согласно заявлению, в субботу вечером контролируемые Дамаском формирования "без всяких оснований" обстреляли густонаселенные районы из артиллерии, выпустив более десяти снарядов, а в ответ курдские силы использовали полное право на самооборону и нанесли удар по источникам огня.
"Попытки минобороны выдать ложь за правду и ввести общественность в заблуждение не способствуют безопасности и стабильности, особенно учитывая, что наши силы сохраняют максимум сдержанности перед лицом продолжающихся нападений и провокаций со стороны этих формирований", - добавили в СДС.
Там также отметили, что силы временного правительства в последнее время занимались оборудованием окопов и переброской живой силы к линии боевого соприкосновения в провинции Алеппо
, "тем самым подтверждая намерения к эскалации".
"Мы подчеркиваем необходимость соблюдения режима прекращения огня и призываем компетентные органы правительства Сирии взять на себя ответственность за контроль над недисциплинированными вооружёнными группами, действующими под их командованием", - заявили в СДС.