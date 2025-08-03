https://ria.ru/20250803/siriya-2033054517.html

СДС обвинили силы временного правительства Сирии в дестабилизации в Алеппо

СДС обвинили силы временного правительства Сирии в дестабилизации в Алеппо - РИА Новости, 03.08.2025

СДС обвинили силы временного правительства Сирии в дестабилизации в Алеппо

Силы, контролируемые правительством в Дамаске, дестабилизируют ситуацию в провинции Алеппо, заявления министерства обороны Сирии об атаке курдских... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T07:16:00+03:00

2025-08-03T07:16:00+03:00

2025-08-03T07:17:00+03:00

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БЕЙРУТ, 3 авг - РИА Новости. Силы, контролируемые правительством в Дамаске, дестабилизируют ситуацию в провинции Алеппо, заявления министерства обороны Сирии об атаке курдских формулирований "Сирийские демократические силы" (СДС) в районе Дейр Хафер не соответствуют действительности, утверждает пресс-служба СДС. В субботу вечером министерство обороны Сирии заявило, что курдские СДС атаковали армейские позиции в Дейр Хафер, открыв огонь из ракетных установок, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения. В ответ контролируемые Дамаском силы применили артиллерию для подавления источников огня. "СДС отвергает заявления, распространенные от имени департамента информации и связи министерства обороны правительства Сирии, о якобы имевшей место атаке наших сил на их позиции. Все обстоит с точностью до наоборот: именно "недисциплинированные формирования", действующие в рядах правительственных войск, продолжают свои провокации и нападения на линии соприкосновения в районе Дейр Хафер", - написано в заявлении СДС. Согласно заявлению, в субботу вечером контролируемые Дамаском формирования "без всяких оснований" обстреляли густонаселенные районы из артиллерии, выпустив более десяти снарядов, а в ответ курдские силы использовали полное право на самооборону и нанесли удар по источникам огня. "Попытки минобороны выдать ложь за правду и ввести общественность в заблуждение не способствуют безопасности и стабильности, особенно учитывая, что наши силы сохраняют максимум сдержанности перед лицом продолжающихся нападений и провокаций со стороны этих формирований", - добавили в СДС. Там также отметили, что силы временного правительства в последнее время занимались оборудованием окопов и переброской живой силы к линии боевого соприкосновения в провинции Алеппо, "тем самым подтверждая намерения к эскалации". "Мы подчеркиваем необходимость соблюдения режима прекращения огня и призываем компетентные органы правительства Сирии взять на себя ответственность за контроль над недисциплинированными вооружёнными группами, действующими под их командованием", - заявили в СДС.

https://ria.ru/20250731/sirija-2032576517.html

https://ria.ru/20250730/suveyda-2032417070.html

сирия

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в мире, сирия, алеппо, дамаск (город), сирийские демократические силы