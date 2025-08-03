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Водителя грузовика оштрафовали за отказ проверить, не перевозит ли он дроны - РИА Новости, 03.08.2025
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06:04 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/shtraf-2033052734.html
Водителя грузовика оштрафовали за отказ проверить, не перевозит ли он дроны
Водителя грузовика оштрафовали за отказ проверить, не перевозит ли он дроны - РИА Новости, 03.08.2025
Водителя грузовика оштрафовали за отказ проверить, не перевозит ли он дроны
Российский суд оштрафовал водителя грузовика, не выполнившего требование сотрудника ДПС открыть грузовой отсек для проверки возможной транспортировки... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T06:04:00+03:00
2025-08-03T06:04:00+03:00
происшествия
тульская область
группа газ
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российский суд оштрафовал водителя грузовика, не выполнившего требование сотрудника ДПС открыть грузовой отсек для проверки возможной транспортировки беспилотников, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что сотрудники ДПС остановили водителя грузового автомобиля "ГАЗон" в Тульской области, предъявив тому требование о досмотре транспортного средства в связи с необходимостью исследования вопроса возможной транспортировка БПЛА. Водитель отказался от его выполнения, в связи с чем был составлен протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. В судебном заседании шофер вину в совершении правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся, просил строго не наказывать, а также указал, что выполнить требования сотрудника полиции сразу не смог, так как ключ от задней двери грузовика потерял. Позднее ключ нашелся, и он выполнил требования сотрудников полиции, подчеркивается в материалах. Суд в середине июля назначил водителю наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, отмечается в материалах.
https://ria.ru/20250731/mosgorsud-2032538493.html
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происшествия, тульская область, группа газ
Происшествия, Тульская область, Группа ГАЗ
Водителя грузовика оштрафовали за отказ проверить, не перевозит ли он дроны

Суд оштрафовал водителя грузовика за отказ проверить, не перевозит ли он дроны

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российский суд оштрафовал водителя грузовика, не выполнившего требование сотрудника ДПС открыть грузовой отсек для проверки возможной транспортировки беспилотников, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что сотрудники ДПС остановили водителя грузового автомобиля "ГАЗон" в Тульской области, предъявив тому требование о досмотре транспортного средства в связи с необходимостью исследования вопроса возможной транспортировка БПЛА. Водитель отказался от его выполнения, в связи с чем был составлен протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
В судебном заседании шофер вину в совершении правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся, просил строго не наказывать, а также указал, что выполнить требования сотрудника полиции сразу не смог, так как ключ от задней двери грузовика потерял. Позднее ключ нашелся, и он выполнил требования сотрудников полиции, подчеркивается в материалах.
Суд в середине июля назначил водителю наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, отмечается в материалах.
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ПроисшествияТульская областьГруппа ГАЗ
 
 
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