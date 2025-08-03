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Все рабочие, считавшиеся пропавшими при обрушении шахты в Чили, погибли - РИА Новости, 03.08.2025
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23:51 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/shakhtery-2033149729.html
Все рабочие, считавшиеся пропавшими при обрушении шахты в Чили, погибли
Все рабочие, считавшиеся пропавшими при обрушении шахты в Чили, погибли - РИА Новости, 03.08.2025
Все рабочие, считавшиеся пропавшими при обрушении шахты в Чили, погибли
Все пятеро рабочих, считавшихся пропавшими без вести при обрушении шахты в Чили, погибли, сообщило радио BiobíoChile со ссылкой на прокуратуру. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T23:51:00+03:00
2025-08-03T23:51:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 авг - РИА Новости. Все пятеро рабочих, считавшихся пропавшими без вести при обрушении шахты в Чили, погибли, сообщило радио BiobíoChile со ссылкой на прокуратуру. "Сегодня мы наконец нашли последнего рабочего шахты, который считался пропавшим без вести... Прокуратура выражает глубокие соболезнования семьям погибших рабочих", - приводит СМИ слова регионального прокурора Акилеса Кубильоса. Таким образом, число жертв трагического инцидента на шахте составило шесть человек. Ранее сообщалось о четырех погибших и двух пропавших шахтерах. По предварительным данным, вечером 31 июля на руднике крупнейшей чилийской компании Codelco произошло сейсмическое событие, причины которого выясняются. Сразу после инцидента работы в районе аварии были приостановлены, начато официальное расследование, оповещены компетентные органы. По информации компании, девять человек получили травмы различной степени тяжести, но их жизни вне опасности.
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в мире, чили
В мире, Чили
Все рабочие, считавшиеся пропавшими при обрушении шахты в Чили, погибли

Biob oChile: число жертв обрушения на шахте компании Codelco в Чили выросло до 5

© AP Photo / Esteban FelixВид на шахту крупнейшей чилийской компании Codelco
Вид на шахту крупнейшей чилийской компании Codelco - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Esteban Felix
Вид на шахту крупнейшей чилийской компании Codelco . Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 авг - РИА Новости. Все пятеро рабочих, считавшихся пропавшими без вести при обрушении шахты в Чили, погибли, сообщило радио BiobíoChile со ссылкой на прокуратуру.
«
"Сегодня мы наконец нашли последнего рабочего шахты, который считался пропавшим без вести... Прокуратура выражает глубокие соболезнования семьям погибших рабочих", - приводит СМИ слова регионального прокурора Акилеса Кубильоса.
Польский пожарный - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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22 января, 14:57
Таким образом, число жертв трагического инцидента на шахте составило шесть человек.
Ранее сообщалось о четырех погибших и двух пропавших шахтерах.
По предварительным данным, вечером 31 июля на руднике крупнейшей чилийской компании Codelco произошло сейсмическое событие, причины которого выясняются. Сразу после инцидента работы в районе аварии были приостановлены, начато официальное расследование, оповещены компетентные органы.
По информации компании, девять человек получили травмы различной степени тяжести, но их жизни вне опасности.
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