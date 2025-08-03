Все рабочие, считавшиеся пропавшими при обрушении шахты в Чили, погибли
Biob oChile: число жертв обрушения на шахте компании Codelco в Чили выросло до 5
© AP Photo / Esteban FelixВид на шахту крупнейшей чилийской компании Codelco
© AP Photo / Esteban Felix
Вид на шахту крупнейшей чилийской компании Codelco . Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 авг - РИА Новости. Все пятеро рабочих, считавшихся пропавшими без вести при обрушении шахты в Чили, погибли, сообщило радио BiobíoChile со ссылкой на прокуратуру.
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"Сегодня мы наконец нашли последнего рабочего шахты, который считался пропавшим без вести... Прокуратура выражает глубокие соболезнования семьям погибших рабочих", - приводит СМИ слова регионального прокурора Акилеса Кубильоса.
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Таким образом, число жертв трагического инцидента на шахте составило шесть человек.
Ранее сообщалось о четырех погибших и двух пропавших шахтерах.
По предварительным данным, вечером 31 июля на руднике крупнейшей чилийской компании Codelco произошло сейсмическое событие, причины которого выясняются. Сразу после инцидента работы в районе аварии были приостановлены, начато официальное расследование, оповещены компетентные органы.
По информации компании, девять человек получили травмы различной степени тяжести, но их жизни вне опасности.
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