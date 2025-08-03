https://ria.ru/20250803/shakhtery-2033149729.html

Все рабочие, считавшиеся пропавшими при обрушении шахты в Чили, погибли

Все рабочие, считавшиеся пропавшими при обрушении шахты в Чили, погибли - РИА Новости, 03.08.2025

Все рабочие, считавшиеся пропавшими при обрушении шахты в Чили, погибли

Все пятеро рабочих, считавшихся пропавшими без вести при обрушении шахты в Чили, погибли, сообщило радио BiobíoChile со ссылкой на прокуратуру. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T23:51:00+03:00

2025-08-03T23:51:00+03:00

2025-08-03T23:51:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 авг - РИА Новости. Все пятеро рабочих, считавшихся пропавшими без вести при обрушении шахты в Чили, погибли, сообщило радио BiobíoChile со ссылкой на прокуратуру. "Сегодня мы наконец нашли последнего рабочего шахты, который считался пропавшим без вести... Прокуратура выражает глубокие соболезнования семьям погибших рабочих", - приводит СМИ слова регионального прокурора Акилеса Кубильоса. Таким образом, число жертв трагического инцидента на шахте составило шесть человек. Ранее сообщалось о четырех погибших и двух пропавших шахтерах. По предварительным данным, вечером 31 июля на руднике крупнейшей чилийской компании Codelco произошло сейсмическое событие, причины которого выясняются. Сразу после инцидента работы в районе аварии были приостановлены, начато официальное расследование, оповещены компетентные органы. По информации компании, девять человек получили травмы различной степени тяжести, но их жизни вне опасности.

https://ria.ru/20250122/vzryv-1994985192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чили