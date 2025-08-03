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Число жертв обрушения на шахте в Чили выросло до четырех - РИА Новости, 03.08.2025
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16:20 03.08.2025 (обновлено: 16:42 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/shakhta-2033108645.html
Число жертв обрушения на шахте в Чили выросло до четырех
Число жертв обрушения на шахте в Чили выросло до четырех - РИА Новости, 03.08.2025
Число жертв обрушения на шахте в Чили выросло до четырех
Число жертв обрушения на шахте крупнейшей чилийской компании Codelco выросло до четырех человек, продолжаются поиски двух рабочих, сообщила компания. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T16:20:00+03:00
2025-08-03T16:42:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 авг - РИА Новости. Число жертв обрушения на шахте крупнейшей чилийской компании Codelco выросло до четырех человек, продолжаются поиски двух рабочих, сообщила компания. "После получения информации от региональной прокуратуры, хотим выразить соболезнования семье, друзьям и коллегам Гонсало Нуньеса Кароки... Также мы глубоко сожалеем об обнаружении тел двух других коллег, чьи личности будут установлены", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пропавших шахтерах. По предварительным данным, вечером 31 июля на руднике произошло сейсмическое событие, причины которого выясняются. Сразу после инцидента работы в районе аварии были приостановлены, начато официальное расследование, оповещены компетентные органы. По информации компании, девять человек получили травмы различной степени тяжести, но их жизни вне опасности. Общее число сотрудников на проекте Andesita составляет около 300 человек - это медно-молибденовые шахты общей протяженностью 25 километров с 85 точками выемки. Проект рассчитан на использование самоходной беспилотной техники LHD (load‑haul‑dump), управляемой из Центра интегрированных операций в Ранкагуа.
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в мире, чили
В мире, Чили
Число жертв обрушения на шахте в Чили выросло до четырех

Число жертв обрушения на шахте компании Codelco в Чили выросло до четырех

© AP Photo / Esteban FelixВид на шахту крупнейшей чилийской компании Codelco
Вид на шахту крупнейшей чилийской компании Codelco - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Esteban Felix
Вид на шахту крупнейшей чилийской компании Codelco
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 авг - РИА Новости. Число жертв обрушения на шахте крупнейшей чилийской компании Codelco выросло до четырех человек, продолжаются поиски двух рабочих, сообщила компания.
"После получения информации от региональной прокуратуры, хотим выразить соболезнования семье, друзьям и коллегам Гонсало Нуньеса Кароки... Также мы глубоко сожалеем об обнаружении тел двух других коллег, чьи личности будут установлены", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пропавших шахтерах.
По предварительным данным, вечером 31 июля на руднике произошло сейсмическое событие, причины которого выясняются. Сразу после инцидента работы в районе аварии были приостановлены, начато официальное расследование, оповещены компетентные органы.
По информации компании, девять человек получили травмы различной степени тяжести, но их жизни вне опасности.
Общее число сотрудников на проекте Andesita составляет около 300 человек - это медно-молибденовые шахты общей протяженностью 25 километров с 85 точками выемки. Проект рассчитан на использование самоходной беспилотной техники LHD (load‑haul‑dump), управляемой из Центра интегрированных операций в Ранкагуа.
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