https://ria.ru/20250803/samolet-2033126174.html

Аэропорт Сочи продолжил принимать и отправлять рейсы

Аэропорт Сочи продолжил принимать и отправлять рейсы - РИА Новости, 03.08.2025

Аэропорт Сочи продолжил принимать и отправлять рейсы

Аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять рейсы на фоне вводимых ранее ограничений из-за закрытия воздушного пространства и временных сложностей с... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T18:50:00+03:00

2025-08-03T18:50:00+03:00

2025-08-03T19:01:00+03:00

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять рейсы на фоне вводимых ранее ограничений из-за закрытия воздушного пространства и временных сложностей с керосином, поставка топлива восстановлена, сообщила Росавиация."Аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять рейсы. С начала суток, несмотря на период временных ограничений минувшей ночью и утром, воздушная гавань обслужила уже более 200 самолетов... Коррективы в расписание полетов также пришлось внести из-за временных сложностей с заправкой керосином воздушных судов… Сейчас, по данным аэропорта, поставка топлива восстановлена. Заправкой керосина в крыло занимаются оба оператора", - сообщила Росавиация.Причина временных сложностей с заправкой самолетов - в необходимости ликвидировать возгорание на нефтебазе за пределами аэропорта. Ликвидация огня завершилась в 15.42 мск.

https://ria.ru/20250803/aeroport-2033073674.html

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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия