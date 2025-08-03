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Аэропорт Сочи продолжил принимать и отправлять рейсы - РИА Новости, 03.08.2025
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18:50 03.08.2025 (обновлено: 19:01 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/samolet-2033126174.html
Аэропорт Сочи продолжил принимать и отправлять рейсы
Аэропорт Сочи продолжил принимать и отправлять рейсы - РИА Новости, 03.08.2025
Аэропорт Сочи продолжил принимать и отправлять рейсы
Аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять рейсы на фоне вводимых ранее ограничений из-за закрытия воздушного пространства и временных сложностей с... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T18:50:00+03:00
2025-08-03T19:01:00+03:00
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять рейсы на фоне вводимых ранее ограничений из-за закрытия воздушного пространства и временных сложностей с керосином, поставка топлива восстановлена, сообщила Росавиация."Аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять рейсы. С начала суток, несмотря на период временных ограничений минувшей ночью и утром, воздушная гавань обслужила уже более 200 самолетов... Коррективы в расписание полетов также пришлось внести из-за временных сложностей с заправкой керосином воздушных судов… Сейчас, по данным аэропорта, поставка топлива восстановлена. Заправкой керосина в крыло занимаются оба оператора", - сообщила Росавиация.Причина временных сложностей с заправкой самолетов - в необходимости ликвидировать возгорание на нефтебазе за пределами аэропорта. Ликвидация огня завершилась в 15.42 мск.
https://ria.ru/20250803/aeroport-2033073674.html
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4.7
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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Аэропорт Сочи продолжил принимать и отправлять рейсы

Росавиация: аэропорт Сочи продолжил принимать и отправлять рейсы

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять рейсы на фоне вводимых ранее ограничений из-за закрытия воздушного пространства и временных сложностей с керосином, поставка топлива восстановлена, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять рейсы. С начала суток, несмотря на период временных ограничений минувшей ночью и утром, воздушная гавань обслужила уже более 200 самолетов... Коррективы в расписание полетов также пришлось внести из-за временных сложностей с заправкой керосином воздушных судов… Сейчас, по данным аэропорта, поставка топлива восстановлена. Заправкой керосина в крыло занимаются оба оператора", - сообщила Росавиация.
Причина временных сложностей с заправкой самолетов - в необходимости ликвидировать возгорание на нефтебазе за пределами аэропорта. Ликвидация огня завершилась в 15.42 мск.
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СочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
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