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Французский генерал сделал дерзкое предупреждение из-за России - РИА Новости, 03.08.2025
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16:42 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/rossiya-2033112191.html
Французский генерал сделал дерзкое предупреждение из-за России
Французский генерал сделал дерзкое предупреждение из-за России - РИА Новости, 03.08.2025
Французский генерал сделал дерзкое предупреждение из-за России
Французский генерал Тьерри Буркхард, который покинет свой пост 1 сентября, в интервью The Economist в очередной раз предупредил о "российской угрозе". РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T16:42:00+03:00
2025-08-03T16:42:00+03:00
владимир путин
россия
в мире
европа
москва
такер карлсон
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Французский генерал Тьерри Буркхард, который покинет свой пост 1 сентября, в интервью The Economist в очередной раз предупредил о "российской угрозе"."Боевой опыт России, ее огромная численность и выносливость делают ее опасной: в конфликте российский народ все равно продержится дольше", — приводит издание его слова.Буркхард утверждает, что Россия перевооружается достаточно быстро, чтобы в течение пяти лет стать "реальной угрозой" для Европы.Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснял, что Москва не собирается нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250803/tramp-2033059600.html
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владимир путин, россия, в мире, европа, москва, такер карлсон, нато
Владимир Путин, Россия, В мире, Европа, Москва, Такер Карлсон, НАТО
Французский генерал сделал дерзкое предупреждение из-за России

Французский генерал Буркхард предупредил о якобы опасности России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Французский генерал Тьерри Буркхард, который покинет свой пост 1 сентября, в интервью The Economist в очередной раз предупредил о "российской угрозе".
"Боевой опыт России, ее огромная численность и выносливость делают ее опасной: в конфликте российский народ все равно продержится дольше", — приводит издание его слова.
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Буркхард утверждает, что Россия перевооружается достаточно быстро, чтобы в течение пяти лет стать "реальной угрозой" для Европы.
Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснял, что Москва не собирается нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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