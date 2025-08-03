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"Вот-вот нападет". В Раде выступили с дерзким призывом по России
"Вот-вот нападет". В Раде выступили с дерзким призывом по России - РИА Новости, 03.08.2025
"Вот-вот нападет". В Раде выступили с дерзким призывом по России
Европе следует обратить внимание на реальные проблемы, а не на выдуманную ими российскую угрозу, отметил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T15:11:00+03:00
2025-08-03T15:11:00+03:00
2025-08-03T21:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
венгрия
артем дмитрук
виктор орбан
владимир путин
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Европе следует обратить внимание на реальные проблемы, а не на выдуманную ими российскую угрозу, отметил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Европе давно пора выбросить в мусорную корзину вечную мантру "Россия вот-вот нападет" и заняться своими реальными проблемами: экономическим кризисом, неконтролируемыми миграционными потоками, ростом тарифов, вымиранием наций и утратой идентичности. Но вместо решения этих вопросов — одни и те же сказки на все случаи жизни. Любой провал, коррупция или политическая импотенция — все прикрывается фразой: "Россия виновата, Россия нападет", — написал он.В субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на молодежном фестивале в Эстергоме заявил, что "предположение, будто русские придут и оккупируют нас, является нереалистичным", а вера в мнимую угрозу может привести к "ложным решениям".В Москве не раз заявляли, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Президент Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Венгрия, Артем Дмитрук, Виктор Орбан, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, НАТО, Европа
"Вот-вот нападет". В Раде выступили с дерзким призывом по России
Дмитрук: ЕС пора забыть о якобы российской угрозе и заняться важными вопросами