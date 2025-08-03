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"Вот-вот нападет". В Раде выступили с дерзким призывом по России - РИА Новости, 03.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 03.08.2025 (обновлено: 21:38 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/rossiya-2033100197.html
"Вот-вот нападет". В Раде выступили с дерзким призывом по России
"Вот-вот нападет". В Раде выступили с дерзким призывом по России - РИА Новости, 03.08.2025
"Вот-вот нападет". В Раде выступили с дерзким призывом по России
Европе следует обратить внимание на реальные проблемы, а не на выдуманную ими российскую угрозу, отметил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T15:11:00+03:00
2025-08-03T21:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
венгрия
артем дмитрук
виктор орбан
владимир путин
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Европе следует обратить внимание на реальные проблемы, а не на выдуманную ими российскую угрозу, отметил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Европе давно пора выбросить в мусорную корзину вечную мантру "Россия вот-вот нападет" и заняться своими реальными проблемами: экономическим кризисом, неконтролируемыми миграционными потоками, ростом тарифов, вымиранием наций и утратой идентичности. Но вместо решения этих вопросов — одни и те же сказки на все случаи жизни. Любой провал, коррупция или политическая импотенция — все прикрывается фразой: "Россия виновата, Россия нападет", — написал он.В субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на молодежном фестивале в Эстергоме заявил, что "предположение, будто русские придут и оккупируют нас, является нереалистичным", а вера в мнимую угрозу может привести к "ложным решениям".В Москве не раз заявляли, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Президент Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250803/pobeda-2033092840.html
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в мире, россия, украина, венгрия, артем дмитрук, виктор орбан, владимир путин, верховная рада украины, нато, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Венгрия, Артем Дмитрук, Виктор Орбан, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, НАТО, Европа
"Вот-вот нападет". В Раде выступили с дерзким призывом по России

Дмитрук: ЕС пора забыть о якобы российской угрозе и заняться важными вопросами

© AP Photo / Darko VojinovicМужчина с российским флагом
Мужчина с российским флагом - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Мужчина с российским флагом. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Европе следует обратить внимание на реальные проблемы, а не на выдуманную ими российскую угрозу, отметил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Европе давно пора выбросить в мусорную корзину вечную мантру "Россия вот-вот нападет" и заняться своими реальными проблемами: экономическим кризисом, неконтролируемыми миграционными потоками, ростом тарифов, вымиранием наций и утратой идентичности. Но вместо решения этих вопросов — одни и те же сказки на все случаи жизни. Любой провал, коррупция или политическая импотенция — все прикрывается фразой: "Россия виновата, Россия нападет", — написал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
В США назвали победу России на Украине неизбежной
Вчера, 13:56
В субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на молодежном фестивале в Эстергоме заявил, что "предположение, будто русские придут и оккупируют нас, является нереалистичным", а вера в мнимую угрозу может привести к "ложным решениям".
В Москве не раз заявляли, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Президент Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
"Атаки на территорию". СМИ рассказали об опасной угрозе США с Украины
Вчера, 13:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВенгрияАртем ДмитрукВиктор ОрбанВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныНАТОЕвропа
 
 
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