https://ria.ru/20250803/rossiya-2033011161.html

Запад помог России решить ее извечную проблему

Запад помог России решить ее извечную проблему - РИА Новости, 03.08.2025

Запад помог России решить ее извечную проблему

Россия кормит планету: наша страна — на пьедестале чемпионата мира по объему экспорта продовольствия и пищевых продуктов. Та самая Россия, которую склоняли и... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T08:00:00+03:00

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Россия кормит планету: наша страна — на пьедестале чемпионата мира по объему экспорта продовольствия и пищевых продуктов. Та самая Россия, которую склоняли и спрягали в либерально-глобалистской прессе, что, дескать, у нас весь урожай всегда пожирает хомяк, а еще — везде сплошной суглинок и повсюду окрест "зона рискованного земледелия".России, как внушалось легковерному общественному сознанию, не повезло с климатом. И уж точно не повезло с генами. Ахи, охи и вздохи оставим тем, у кого от хорошего (тем не менее) питания образовался отличный объем легких, и поговорим о том, насколько быстро, четко и почти незаметно была совершена новая русская земельная и сельскохозяйственная революция. Плоды которой — в прямом и переносном смысле — каждый и каждая может увидеть и в своем холодильнике, и на столе, и в торговле. Хоть огромной и супермаркетовской, хоть камерной и фермерской.По всей стране. И это — главный, ключевой и самый крутой факт, которым нужно гордиться.На то, что рутинно и обыкновенно, обычно внимания не обращают. А зря. Не обращают внимания на достигнутую сельскохозяйственную безопасность и суверенитет.У нас все свое. От удобрений и колоссального количества земель — пусть и в зоне рискованного земледелия — до особых сортов практически всех аграрных культур. Наши сорта ягод, фруктов, овощей, злаков и прочих плодов земли выведены, выводятся или будут выведены с учетом всех климатических рисков. Они зимостойкие и отлично хранятся.То же самое касается и удобрений — все, что требуется, чтобы подпитать русскую землю, нашу общую матушку-кормилицу, производится в стране.К ассортименту того, что у нас и сколько имеется, вернемся чуть погодя. А сейчас стоит напомнить, куда в смысле снабжения едой и производства продуктов питания идут все "светочи прогресса и демократии".В ЕС показатели содержания белка в сельскохозяйственном сырье падают, производство мяса и птицы стагнирует, рост цен на энергоносители — практически не контролируемый, что ведет к удорожанию овощей и фруктов.Чтобы как-то возместить грядущее белковое голодание и дефицит витаминов у миллионов обитателей "райского сада", им предложено питаться сушеными червяками, жуками и прочими насекомыми. Не живыми, правда, а смолотыми в муку. Кроме того, и это уже стало главным трендом — тех же самых обитателей "райского сада" призывают резко сменить модель питания: для этого европейские ученые публикуют доклады о "вреде красного мяса", смертельной угрозе всякому, кто ест на завтрак яичницу, а тех, кто любит молочные продукты, вообще решено считать самоубийцами, поскольку, если вы до сих пор не в курсе, "молочка приводит к деменции".С помощью пропаганды ЕС пытается предотвратить массовый голод и смертность, которую голод вызывает. Это не опция, а реальность: в самых развитых странах Европы бедняки — их десятки миллионов — сегодня жесточайше экономят на еде, чтобы покрыть иные траты.Манипулировать полуголодными и вовсе голодными людьми для Европы — вечная и текущая политическая практика. Нас они пытались задушить голодом всегда, с момента основания СССР и до последних лет существования Союза. Европа, беря нас (тогда) в кольцо санкциями, искусственно занижала цены на нефть и газ и точно так же искусственно завышала цены на продовольствие. И не будем забывать, что именно голод (как думала нацистская Германия, блокируя город на Неве и лишая его жителей продовольствия) должен был заставить ленинградцев сдаться самим и сдать город.Не слишком большой секрет: тот же способ шантажа они готовились использовать против нас, развивая зависимость от их еды и продуктов. И вот в этот раз, в середине десятых годов этого века, план западников впервые за столетие не сработал.Русские на своей земле устроили всему Западу показательную — пусть и дистанционную — порку, полностью закрыв все импортные потребности. В хамоне и камамбере, как и в прошутто и пармезане.Мы закрыли наши потребности по уж совершенно непостижимым для западников позициям — например, по виноделию. У нас свое шампанское, какое хотите. Свои красные, свои белые и свои розовые. Какие хотите, в любое время дня и ночи.Нам, в отличие от тех же французов, не грозит кризис в этой отрасли, поскольку Трамп и его тарифы — не указ.А наши принципы приготовления продуктов — квашение овощей или тот же низкотемпературный режим тушения/томления, как и использование местных продуктов, западники у нас бесстыже "скоммуниздили".Русское питание оказалось на поверку еще и самым здоровым и полезным.Иностранцев, впервые попавших в наши продуктовые — хоть большие, хоть маленькие — магазины, впору госпитализировать с синдромом отвисшей челюсти. На прилавках сегодня у нас в разы больше ассортимент всего, что относится к понятию "съедобное". Минус европейские перемолотые жучки и паучки.Прилавки в разы богаче, а цены — ниже.Россия не только гарантировала себе сытость, изобилие и продовольственную безопасность. Россия — бесконечно широкая душа — способна поддержать другие страны, если там вдруг возникнет угроза голода.Что такое умирающие от истощения дети и их матери, мы знаем не понаслышке. И нас не нужно просить дважды оказать продовольственную помощь, где бы она и кому бы она ни потребовалась.Щедрый наш августовский стол с дарами земли, изобильное питье — морсы и соки — обыденность нашего сегодняшнего дня.Но, учитывая наше прошлое, на самом деле это — крупнейшее достижение внутренней политики. Закрывшись от глобалистов, мы одержали над ними абсолютно сокрушительную победу.И нет причин, чтобы во всех других областях, где нам требуется стопроцентный суверенитет, мы выступили бы менее триумфально.

https://ria.ru/20250802/rossiya-2032861306.html

https://ria.ru/20250801/amerikantsy-2032701943.html

https://ria.ru/20250729/evropa-2032017388.html

https://ria.ru/20250728/pobeda-2031764608.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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россия, европа, ссср, евросоюз, аналитика