https://ria.ru/20250803/rospotrebnadzor-2033048232.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать арбуз и дыню

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать арбуз и дыню - РИА Новости, 03.08.2025

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать арбуз и дыню

Зрелый арбуз издает звонкий звук при постукивании и обладает плотной блестящей коркой, а если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T03:04:00+03:00

2025-08-03T03:04:00+03:00

2025-08-03T03:04:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Зрелый арбуз издает звонкий звук при постукивании и обладает плотной блестящей коркой, а если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в День арбуза. "При покупке арбузов и дынь на санкционированных точках реализации обязательно проверьте наличие полного пакета сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Это может быть сертификат или декларация о соответствии, а также удостоверение о качестве от организации, вырастившей арбузы. У продавца также должна быть информация о юридическом лице, реализующем продукцию, вывеска с указанием времени работы, а также весы и ценник", - сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что потребители имеют полное право требовать у продавца документы на продукцию. Владельцы мелкорозничных организаций обязаны следовать общим гигиеническим требованиям: поддерживать чистоту как на торговой территории, так и в самих торговых помещениях, осуществлять своевременный вывоз мусора и пищевых отходов. Продавцы должны иметь личные медицинские книжки, проходить медицинские осмотры и гигиеническую подготовку, работать в чистой одежде и соблюдать правила личной гигиены. "Место торговли должно быть оборудовано ограждением и находиться под навесом, арбузы – накрытыми тентом и храниться на специальных стеллажах, а не на земле. В конце рабочего дня их следует убирать с улицы", - пояснили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что вырезание кусочков на пробу или разрезание арбузов на части строго запрещено, так как в месте разреза быстро размножаются вредные микроорганизмы. "При выборе зрелого арбуза обратите внимание на целостность покрова и яркий цвет корки. Светлое пятно на боку должно быть максимально желтым или оранжевым. Зрелый арбуз издает звонкий звук при постукивании и обладает плотной блестящей коркой. Мякоть должна быть красной, сочной и нежной, семена вызревшими и темного цвета", - рассказали в пресс-службе. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что важно также тщательно мыть арбуз перед его разрезанием, а разрезанные плоды хранить только в холодильнике. Если после этого арбуз издает кислый запах, есть его нельзя - это свидетельствует о начавшихся процессах микробиологической порчи, что может привести к пищевому отравлению. "Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250801/svekla-2032746412.html

https://ria.ru/20250727/griby-2031684147.html

https://ria.ru/20250726/rospotrebnadzor-2031553490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)