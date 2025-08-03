https://ria.ru/20250803/religiya-2033147872.html

На Кубани отметили 30-летие возрождения Марие-Магдалининского монастыря

На Кубани отметили 30-летие возрождения Марие-Магдалининского монастыря - РИА Новости, 03.08.2025

На Кубани отметили 30-летие возрождения Марие-Магдалининского монастыря

Торжества к 30-летию возрождения Марие-Магдалининского женского монастыря в станице Роговской прошли на Кубани, в их числе торжественные богослужения и... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T22:58:00+03:00

2025-08-03T22:58:00+03:00

2025-08-03T22:58:00+03:00

религия

тимашевск

краснодарский край

российская империя

александр i

красный крест

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033147202_0:94:1025:670_1920x0_80_0_0_0bb4776ca725a905714c448cbd2656a5.jpg

КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Торжества к 30-летию возрождения Марие-Магдалининского женского монастыря в станице Роговской прошли на Кубани, в их числе торжественные богослужения и церковно-общественный форум "За Веру и Отечество", в мероприятиях приняла участие председатель Наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества (ЕСПО) Анна Громова, передает корреспондент РИА Новости. Двухдневный церковно-общественный форум "За Веру и Отечество" открылся в субботу в районном доме культуры города Тимашевска. Приветственное слово на нем взяли заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова, настоятельница Марие-Магдалининского женской монастыря Игумения Тавифа и глава Наблюдательного совета фонда ЕСПО Анна Громова. Глава Фонда ЕСПО выступила на форуме с докладом на тему "Личное попечение о Российской Империи. Поездка Императора Александра III с семьёй по Кавказу 18 сентября – 14 октября 1888 года". В воскресенье, накануне пленарного заседания форума в Покровском храме Марие-Магдалининского монастыря состоялась торжественная божественная литургия, ее совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий в сослужении шести архиереев. В работе форума приняли участие митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, архиереи Кубанской митрополии, Громова, представители органов краевой и муниципальной власти, Кубанского государственного университета и общественные деятели. "Главная цель мероприятия – объединение усилий религиозных, государственных и общественных институтов по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и по организации социальной помощи участникам специальной военной операции и их семьям", - сообщила пресс-служба фонда ЕСПО. На пленарном заседании форума участники обсудили вопросы сохранения духовного наследия и роль представителей императорского дома Романовых в развитии Юга и Северного Кавказа, исторический опыт Марие-Магдалининского монастыря в сфере просвещения детей и молодежи, а также традиции воспитания императорской России. В рамках празднований состоялось открытие выставки "Императрица Мария Александровна – жизнь как подвиг христианского милосердия". Громова, комментируя мероприятие, особо отметила жизненный путь императрицы Марии Александровны, ее деятельность в основании русского Красного креста и то, как ее благотворительная деятельность и милосердие влияли на жизнь государства.

https://ria.ru/20250711/religiya-2028700859.html

https://realty.ria.ru/20250626/rosseti-2025610268.html

тимашевск

краснодарский край

российская империя

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тимашевск, краснодарский край, российская империя, александр i, красный крест, общество