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На Кубани отметили 30-летие возрождения Марие-Магдалининского монастыря - РИА Новости, 03.08.2025
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Религия
 
22:58 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/religiya-2033147872.html
На Кубани отметили 30-летие возрождения Марие-Магдалининского монастыря
На Кубани отметили 30-летие возрождения Марие-Магдалининского монастыря - РИА Новости, 03.08.2025
На Кубани отметили 30-летие возрождения Марие-Магдалининского монастыря
Торжества к 30-летию возрождения Марие-Магдалининского женского монастыря в станице Роговской прошли на Кубани, в их числе торжественные богослужения и... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T22:58:00+03:00
2025-08-03T22:58:00+03:00
религия
тимашевск
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общество
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Торжества к 30-летию возрождения Марие-Магдалининского женского монастыря в станице Роговской прошли на Кубани, в их числе торжественные богослужения и церковно-общественный форум "За Веру и Отечество", в мероприятиях приняла участие председатель Наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества (ЕСПО) Анна Громова, передает корреспондент РИА Новости. Двухдневный церковно-общественный форум "За Веру и Отечество" открылся в субботу в районном доме культуры города Тимашевска. Приветственное слово на нем взяли заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова, настоятельница Марие-Магдалининского женской монастыря Игумения Тавифа и глава Наблюдательного совета фонда ЕСПО Анна Громова. Глава Фонда ЕСПО выступила на форуме с докладом на тему "Личное попечение о Российской Империи. Поездка Императора Александра III с семьёй по Кавказу 18 сентября – 14 октября 1888 года". В воскресенье, накануне пленарного заседания форума в Покровском храме Марие-Магдалининского монастыря состоялась торжественная божественная литургия, ее совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий в сослужении шести архиереев. В работе форума приняли участие митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, архиереи Кубанской митрополии, Громова, представители органов краевой и муниципальной власти, Кубанского государственного университета и общественные деятели. "Главная цель мероприятия – объединение усилий религиозных, государственных и общественных институтов по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и по организации социальной помощи участникам специальной военной операции и их семьям", - сообщила пресс-служба фонда ЕСПО. На пленарном заседании форума участники обсудили вопросы сохранения духовного наследия и роль представителей императорского дома Романовых в развитии Юга и Северного Кавказа, исторический опыт Марие-Магдалининского монастыря в сфере просвещения детей и молодежи, а также традиции воспитания императорской России. В рамках празднований состоялось открытие выставки "Императрица Мария Александровна – жизнь как подвиг христианского милосердия". Громова, комментируя мероприятие, особо отметила жизненный путь императрицы Марии Александровны, ее деятельность в основании русского Красного креста и то, как ее благотворительная деятельность и милосердие влияли на жизнь государства.
https://ria.ru/20250711/religiya-2028700859.html
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тимашевск, краснодарский край, российская империя, александр i, красный крест, общество
Религия, Тимашевск, Краснодарский край, Российская империя, Александр I, Красный Крест, Общество
На Кубани отметили 30-летие возрождения Марие-Магдалининского монастыря

На Кубани отметили 30-летие возрождения Марие-Магдалининского женского монастыря

© Фото : Женский монастырь святой равноапостольной Марии МагдалиныЖенский монастырь святой равноапостольной Марии Магдалины
Женский монастырь святой равноапостольной Марии Магдалины - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Фото : Женский монастырь святой равноапостольной Марии Магдалины
Женский монастырь святой равноапостольной Марии Магдалины. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Торжества к 30-летию возрождения Марие-Магдалининского женского монастыря в станице Роговской прошли на Кубани, в их числе торжественные богослужения и церковно-общественный форум "За Веру и Отечество", в мероприятиях приняла участие председатель Наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества (ЕСПО) Анна Громова, передает корреспондент РИА Новости.
Двухдневный церковно-общественный форум "За Веру и Отечество" открылся в субботу в районном доме культуры города Тимашевска. Приветственное слово на нем взяли заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова, настоятельница Марие-Магдалининского женской монастыря Игумения Тавифа и глава Наблюдательного совета фонда ЕСПО Анна Громова. Глава Фонда ЕСПО выступила на форуме с докладом на тему "Личное попечение о Российской Империи. Поездка Императора Александра III с семьёй по Кавказу 18 сентября – 14 октября 1888 года".
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В воскресенье, накануне пленарного заседания форума в Покровском храме Марие-Магдалининского монастыря состоялась торжественная божественная литургия, ее совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий в сослужении шести архиереев.
В работе форума приняли участие митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, архиереи Кубанской митрополии, Громова, представители органов краевой и муниципальной власти, Кубанского государственного университета и общественные деятели.
"Главная цель мероприятия – объединение усилий религиозных, государственных и общественных институтов по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и по организации социальной помощи участникам специальной военной операции и их семьям", - сообщила пресс-служба фонда ЕСПО.
На пленарном заседании форума участники обсудили вопросы сохранения духовного наследия и роль представителей императорского дома Романовых в развитии Юга и Северного Кавказа, исторический опыт Марие-Магдалининского монастыря в сфере просвещения детей и молодежи, а также традиции воспитания императорской России.
В рамках празднований состоялось открытие выставки "Императрица Мария Александровна – жизнь как подвиг христианского милосердия". Громова, комментируя мероприятие, особо отметила жизненный путь императрицы Марии Александровны, ее деятельность в основании русского Красного креста и то, как ее благотворительная деятельность и милосердие влияли на жизнь государства.
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