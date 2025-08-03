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СМИ: разведка ФРГ предупреждала Вилли Брандта об угрозе шпионажа - РИА Новости, 03.08.2025
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16:32 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/razvedka-2033109860.html
СМИ: разведка ФРГ предупреждала Вилли Брандта об угрозе шпионажа
СМИ: разведка ФРГ предупреждала Вилли Брандта об угрозе шпионажа - РИА Новости, 03.08.2025
СМИ: разведка ФРГ предупреждала Вилли Брандта об угрозе шпионажа
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) ещё до начала крупного шпионского скандала в ФРГ 70-х годов предупреждала правительство о возможной угрозе со РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T16:32:00+03:00
2025-08-03T16:32:00+03:00
в мире
германия
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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) ещё до начала крупного шпионского скандала в ФРГ 70-х годов предупреждала правительство о возможной угрозе со стороны агента ГДР, впоследствии оказавшегося в непосредственном окружении главы государства, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на недавно рассекреченные документы. Речь идёт о деле Гюнтера Гийома - гражданина ГДР, который в 1950-х годах инсценировал побег в Западную Германию и сделал политическую карьеру в Социал-демократической партии. В 1972 году он устроился на работу в канцелярию тогдашнего федерального канцлера Вилли Брандта и стал его личным помощником. Всё это время Гийом передавал в министерство госбезопасности ГДР ("Штази") секретную информацию о внутренней политике ФРГ и личные сведения о канцлере. По данным Bild, ещё в 1969 году сотрудники BND обнаружили у Гийома досье с признаками возможной связи с разведкой ГДР. Разведка рекомендовала допросить его и передать дело в ведомство по охране конституции, однако никаких мер предпринято не было. В результате агент без проблем получил доступ к внутренним правительственным данным. Разоблачение произошло в 1973 году после того, как немецкие спецслужбы перехватили зашифрованное поздравление с днём рождения, адресованное агенту под псевдонимом Хансен. Расшифровка привела следствие к Гийому. Он был арестован 24 апреля 1974 года и сразу признался в работе на "Штази". Шпионский скандал вызвал широкий общественный резонанс и стал политическим ударом по правительству. Шестого мая 1974 года Вилли Брандт подал в отставку с поста канцлера, формально объяснив это личной ответственностью за допущенный провал в системе безопасности. В 1975 году Гийом был приговорён к 13 годам лишения свободы, его супруга - к восьми. В 1981 году их обменяли на западных агентов. В ГДР их встречали как героев.
https://ria.ru/20250803/bakhmayer-2031406435.html
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в мире, германия, федеральная разведывательная служба германии, bild, штази
В мире, Германия, Федеральная разведывательная служба Германии, Bild, Штази
СМИ: разведка ФРГ предупреждала Вилли Брандта об угрозе шпионажа

Bild: спецслужбы ФРГ предупреждали правительство об угрозе со стороны агента ГДР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) ещё до начала крупного шпионского скандала в ФРГ 70-х годов предупреждала правительство о возможной угрозе со стороны агента ГДР, впоследствии оказавшегося в непосредственном окружении главы государства, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на недавно рассекреченные документы.
Речь идёт о деле Гюнтера Гийома - гражданина ГДР, который в 1950-х годах инсценировал побег в Западную Германию и сделал политическую карьеру в Социал-демократической партии. В 1972 году он устроился на работу в канцелярию тогдашнего федерального канцлера Вилли Брандта и стал его личным помощником. Всё это время Гийом передавал в министерство госбезопасности ГДР ("Штази") секретную информацию о внутренней политике ФРГ и личные сведения о канцлере.
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По данным Bild, ещё в 1969 году сотрудники BND обнаружили у Гийома досье с признаками возможной связи с разведкой ГДР. Разведка рекомендовала допросить его и передать дело в ведомство по охране конституции, однако никаких мер предпринято не было. В результате агент без проблем получил доступ к внутренним правительственным данным.
Разоблачение произошло в 1973 году после того, как немецкие спецслужбы перехватили зашифрованное поздравление с днём рождения, адресованное агенту под псевдонимом Хансен. Расшифровка привела следствие к Гийому. Он был арестован 24 апреля 1974 года и сразу признался в работе на "Штази".
Шпионский скандал вызвал широкий общественный резонанс и стал политическим ударом по правительству. Шестого мая 1974 года Вилли Брандт подал в отставку с поста канцлера, формально объяснив это личной ответственностью за допущенный провал в системе безопасности.
В 1975 году Гийом был приговорён к 13 годам лишения свободы, его супруга - к восьми. В 1981 году их обменяли на западных агентов. В ГДР их встречали как героев.
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