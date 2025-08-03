Тайвань планирует начать массовое производство ракет "Тяньгун-4"
Taipei Times: Тайвань планирует начать массовое производство ЗРК "Тяньгун-4"
© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 авг - РИА Новости. Тайвань планирует в следующем году начать массовое производство ЗРК "Тяньгун-4" (Sky Bow-4), пишет газета Taipei Times со ссылкой на оборонное ведомство острова.
"Ожидается, что массовое производство ракет Тяньгун-4 начнётся в следующем году", - пишет газета со ссылкой на тайваньское министерство обороны.
Отмечается, что всего планируется заказать 122 пусковые установки, из них 46 должны быть поставлены до конца 2026 года, и еще 76 в 2027 году.
Газета сообщает, что комплексы "Тяньгун-4" предназначены для перехвата крылатых и баллистических ракет на высоте до 70 километров.
Ранее глава администрации острова Лай Циндэ заявил, что Тайвань будет усиливать возможности по обороноспособности и стремиться увеличить военный бюджет с 2,5% до не менее, чем до 3% ВВП.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
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