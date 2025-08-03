https://ria.ru/20250803/rakety-2033064270.html

Тайвань планирует начать массовое производство ракет "Тяньгун-4"

Тайвань планирует начать массовое производство ракет "Тяньгун-4" - РИА Новости, 03.08.2025

Тайвань планирует начать массовое производство ракет "Тяньгун-4"

Тайвань планирует в следующем году начать массовое производство ЗРК "Тяньгун-4" (Sky Bow-4), пишет газета Taipei Times со ссылкой на оборонное ведомство... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T09:56:00+03:00

2025-08-03T09:56:00+03:00

2025-08-03T09:56:00+03:00

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963078_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_06d1df8416f8fa2bf97ece2c6804dcb4.jpg

ПЕКИН, 3 авг - РИА Новости. Тайвань планирует в следующем году начать массовое производство ЗРК "Тяньгун-4" (Sky Bow-4), пишет газета Taipei Times со ссылкой на оборонное ведомство острова. "Ожидается, что массовое производство ракет Тяньгун-4 начнётся в следующем году", - пишет газета со ссылкой на тайваньское министерство обороны. Отмечается, что всего планируется заказать 122 пусковые установки, из них 46 должны быть поставлены до конца 2026 года, и еще 76 в 2027 году. Газета сообщает, что комплексы "Тяньгун-4" предназначены для перехвата крылатых и баллистических ракет на высоте до 70 километров. Ранее глава администрации острова Лай Циндэ заявил, что Тайвань будет усиливать возможности по обороноспособности и стремиться увеличить военный бюджет с 2,5% до не менее, чем до 3% ВВП. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

https://ria.ru/20250730/vizit-2032284622.html

https://ria.ru/20250801/kitaj-2032751994.html

тайвань

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тайвань, китай, сша, нэнси пелоси