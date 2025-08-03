https://ria.ru/20250803/pvo-2033082315.html

ПВО за сутки сбила 274 беспилотника

ПВО за сутки сбила 274 беспилотника - РИА Новости, 03.08.2025

ПВО за сутки сбила 274 беспилотника

Средства ПВО РФ за сутки уничтожили в ходе СВО два реактивных снаряда залпового огня HIMARS и 274 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T12:43:00+03:00

2025-08-03T12:43:00+03:00

2025-08-03T12:43:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ за сутки уничтожили в ходе СВО два реактивных снаряда залпового огня HIMARS и 274 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 74460 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24432 танка и других боевых бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28136 орудий полевой артиллерии и минометов, 39069 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша