https://ria.ru/20250803/putin-2033044271.html

Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 03.08.2025

Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T00:17:00+03:00

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2025-08-03T09:04:00+03:00

россия

черное море

владимир путин

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником."Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта России, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем железнодорожника! Это событие объединяет поколения людей, усилиями которых в нашей стране создана уникальная сеть железных дорог — мощная инфраструктурная база, которая позволяет России уверенно развиваться, обеспечивать устойчивость экономики и обороноспособность государства", — подчеркнул он.Надежное функционирование путей сообщения обеспечивают сотни тысяч людей: диспетчеры, инженеры, машинисты, проводники, ремонтники, путеобходчики, транспортные строители и многие другие. Путин поблагодарил всех, кто работает на железных дорогах, а также ветеранов отрасли за их преданность делу."Благодаря вашему ответственному и напряженному труду железные дороги России работают четко и слаженно, соединяя регионы и города, доставляют пассажиров и грузы от западных границ и северных морей до побережья Азова, Каспия, Черного моря и Тихого океана", — отметил президент.Российский железнодорожный транспорт развивается и запускает масштабные проекты: расширяются БАМ и Транссиб, модернизируются другие трассы и подходы к морским портам и терминалам, в том числе на Кольском полуострове и Дальнем Востоке. Запланированы прокладка и обновление маршрутов в северных арктических широтах, в Коми и на Ямале, в других регионах."В планах <...> создание первой в стране высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга. А в дальнейшем и целой системы таких магистралей. Уверен, эти проекты будут востребованы гражданами и растущей экономикой", — указал Путин.Все эти проекты призваны укрепить статус России как важнейшего логистического звена Евразийского континента и создать новые возможности для глобально конкурентоспособных маршрутов, включая Трансарктический транспортный коридор.По словам президента, высокотехнологичный комплекс железных дорог активно внедряет инновации и цифровые решения, повышает скорость, качество и удобство обслуживания пассажиров и перевозки грузов. "Мы продолжим делать все необходимое, чтобы трудовые коллективы железнодорожников — настоящих профессионалов — добивались поставленных целей, вносили весомый вклад в развитие страны, были частью большой команды созидателей и защитников России", — резюмировал глава государства.День железнодорожника ежегодно отмечают в России в первое воскресенье августа, в этом году его празднуют 3 августа.

https://ria.ru/20250730/rzhd-2032311702.html

https://ria.ru/20250708/volodin-2027869317.html

https://ria.ru/20250803/zheleznodorozhnik-2032680050.html

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Путин поздравляет работников железнодорожного транспорта Путин поздравляет работников железнодорожного транспорта 2025-08-03T00:17 true PT4M09S

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