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Путин рассказал о развитии железнодорожного транспорта в России - РИА Новости, 03.08.2025
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00:14 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/putin-2033043100.html
Путин рассказал о развитии железнодорожного транспорта в России
Путин рассказал о развитии железнодорожного транспорта в России - РИА Новости, 03.08.2025
Путин рассказал о развитии железнодорожного транспорта в России
Железнодорожный транспорт в России развивается, запускаются масштабные проекты по его расширению, в том числе в арктических регионах, что позволит укрепить... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T00:14:00+03:00
2025-08-03T00:14:00+03:00
экономика
россия
евразия
кольский полуостров
владимир путин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Железнодорожный транспорт в России развивается, запускаются масштабные проекты по его расширению, в том числе в арктических регионах, что позволит укрепить статус РФ как важнейшего логистического звена в Евразии, заявил президент России Владимир Путин. "Железнодорожный транспорт России развивается, запускает масштабные знаковые проекты. Так расширяются БАМ и Транссиб, модернизируются другие трассы и подходы к морским портам и терминалам, в том числе на Кольском полуострове и на Дальнем Востоке. В планах прокладка и обновление маршрутов в северных арктических широтах, в Республике Коми и на Ямале, в других регионах", - рассказал Путин в видеообращении по случаю Дня железнодорожника. Глава государства выразил уверенность, что проекты по расширению железнодорожного транспорта будут востребованы у россиян и растущей экономики страны. "(Проекты - ред.) позволят укрепить статус России как важнейшего логистического звена всего Евразийского континента. Создать новые возможности для глобально конкурентоспособных маршрутов, включая Трансарктический транспортный коридор", - подчеркнул президент. Также Путин отметил, что железные дороги – это высокотехнологичный комплекс, который активно внедряет инновации и цифровые решения, повышает скорость, качество и удобство обслуживания пассажиров и перевозки грузов. Кроме того, глава государства указал на то, что отрасль предъявляет стабильно высокий спрос на продукцию отечественного машиностроения, промышленности, строительной индустрии.
https://ria.ru/20250803/putin-2033042817.html
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экономика, россия, евразия, кольский полуостров, владимир путин
Экономика, Россия, Евразия, Кольский полуостров, Владимир Путин
Путин рассказал о развитии железнодорожного транспорта в России

Путин: железнодорожный транспорт в России развивается, запускаются новые проекты

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта России с профессиональным праздником
Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта России с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта России с профессиональным праздником
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Железнодорожный транспорт в России развивается, запускаются масштабные проекты по его расширению, в том числе в арктических регионах, что позволит укрепить статус РФ как важнейшего логистического звена в Евразии, заявил президент России Владимир Путин.
"Железнодорожный транспорт России развивается, запускает масштабные знаковые проекты. Так расширяются БАМ и Транссиб, модернизируются другие трассы и подходы к морским портам и терминалам, в том числе на Кольском полуострове и на Дальнем Востоке. В планах прокладка и обновление маршрутов в северных арктических широтах, в Республике Коми и на Ямале, в других регионах", - рассказал Путин в видеообращении по случаю Дня железнодорожника.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Путин назвал железнодорожников частью большой команды созидателей
00:11
Глава государства выразил уверенность, что проекты по расширению железнодорожного транспорта будут востребованы у россиян и растущей экономики страны.
"(Проекты - ред.) позволят укрепить статус России как важнейшего логистического звена всего Евразийского континента. Создать новые возможности для глобально конкурентоспособных маршрутов, включая Трансарктический транспортный коридор", - подчеркнул президент.
Также Путин отметил, что железные дороги – это высокотехнологичный комплекс, который активно внедряет инновации и цифровые решения, повышает скорость, качество и удобство обслуживания пассажиров и перевозки грузов.
Кроме того, глава государства указал на то, что отрасль предъявляет стабильно высокий спрос на продукцию отечественного машиностроения, промышленности, строительной индустрии.
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Путин выразил уверенность в востребованности ВСМ у россиян
00:08
 
ЭкономикаРоссияЕвразияКольский полуостровВладимир Путин
 
 
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