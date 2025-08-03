https://ria.ru/20250803/putin-2033042817.html
Путин назвал железнодорожников частью большой команды созидателей
Путин назвал железнодорожников частью большой команды созидателей - РИА Новости, 03.08.2025
Путин назвал железнодорожников частью большой команды созидателей
Президент РФ Владимир Путин назвал коллективы железных дорог частью большой команды созидателей и защитников России и пообещал, что власти продолжат оказывать... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T00:11:00+03:00
2025-08-03T00:11:00+03:00
2025-08-03T00:11:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал коллективы железных дорог частью большой команды созидателей и защитников России и пообещал, что власти продолжат оказывать им поддержку в социальных вопросах и в укреплении кадрового потенциала. День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа, в этом году его празднуют 3 августа. Президент России поздравил работников отрасли в видеообращении, пожелал им успехов и новых больших свершений. Он отметил, что на железной дороге всегда уделяется особое внимание условиям труда и вопросам защищенности сотрудников и их семей. "Вкладываются большие средства в развитие здравоохранения и социальной сферы, в благоустройство городов и поселков и, конечно, в подготовку новых специалистов для укрепления кадрового потенциала отрасли. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы трудовые коллективы железнодорожников - настоящих профессионалов - добивались поставленных целей, вносили свой весомый вклад в развитие страны, были частью большой команды созидателей и защитников России", - заверил Путин.
https://ria.ru/20250803/putin-2033042674.html
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россия, владимир путин
Путин назвал железнодорожников частью большой команды созидателей
Путин назвал железнодорожников частью большой команды созидателей и защитников