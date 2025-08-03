https://ria.ru/20250803/putin-2033042416.html

Железнодорожники достойно справляются со снабжением армии, заявил Путин

Железнодорожники достойно справляются со снабжением армии, заявил Путин - РИА Новости, 03.08.2025

Железнодорожники достойно справляются со снабжением армии, заявил Путин

Российские железнодорожники достойно справляются с задачей надежного снабжения Вооруженных сил РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении ко Дню... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T00:05:00+03:00

2025-08-03T00:05:00+03:00

2025-08-03T00:05:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские железнодорожники достойно справляются с задачей надежного снабжения Вооруженных сил РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении ко Дню железнодорожника. Глава государства отметил, что нынешний праздник отмечается в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Путин напомнил, что в суровые военные годы железнодорожники проявляли неизменное мужество и стойкость, обеспечивали работу промышленности и снабжение фронта. "Вместе со всей страной приближали долгожданную победу. Память о подвиге предшественников вдохновляет вас и сегодня, когда Россия вновь столкнулась с внешними угрозами, когда потребовалось в короткий срок решать новые сложные задачи, гарантировать надежное снабжение вооруженных сил. С этим вызовом наши железнодорожники достойно справляются", - подчеркнул Путин. День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2025 году эта дата приходится на 3 августа.

https://ria.ru/20250328/putin-2007841342.html

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безопасность, россия, владимир путин