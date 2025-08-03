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Путин поздравил железнодорожников - РИА Новости, 03.08.2025
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00:03 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/putin-2033042274.html
Путин поздравил железнодорожников
Путин поздравил железнодорожников - РИА Новости, 03.08.2025
Путин поздравил железнодорожников
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, отметив, что созданная их усилиями мощная инфраструктурная... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T00:03:00+03:00
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россия
азов
черное море
владимир путин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, отметив, что созданная их усилиями мощная инфраструктурная база позволяет стране уверенно развиваться. День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа, в этом году его празднуют 3 августа. Президент России поздравил работников отрасли в видеообращении. "Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта России, поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем железнодорожника. Это событие объединяет поколения людей, усилиями которых в нашей стране создана уникальная сеть железных дорог, - мощная инфраструктурная база, которая позволяет России уверенно развиваться, обеспечивать устойчивость экономики и обороноспособность государства", - подчеркнул Путин. Он отметил, что надежную работу путей сообщения обеспечивают сотни тысяч людей: диспетчеры и инженеры, машинисты и проводники, ремонтники и путеобходчики, транспортные строители и многие другие. Глава государства поблагодарил всех, кто трудится на железных дорогах России, а также ветеранов отрасли за их преданность делу. "Благодаря вашему ответственному и напряженному труду железные дороги России работают четко и слаженно, соединяя регионы и города, доставляют пассажиров и грузы от западных границ и северных морей до побережья Азова, Каспия, Черного моря и Тихого океана", - обратился президент к работникам отрасли.
https://ria.ru/20250802/putin-2032977520.html
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Путин поздравляет работников железнодорожного транспорта
Путин поздравляет работников железнодорожного транспорта
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россия, азов, черное море, владимир путин
Россия, Азов, Черное море, Владимир Путин
Путин поздравил железнодорожников

Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, отметив, что созданная их усилиями мощная инфраструктурная база позволяет стране уверенно развиваться.
День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа, в этом году его празднуют 3 августа. Президент России поздравил работников отрасли в видеообращении.
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"Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта России, поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем железнодорожника. Это событие объединяет поколения людей, усилиями которых в нашей стране создана уникальная сеть железных дорог, - мощная инфраструктурная база, которая позволяет России уверенно развиваться, обеспечивать устойчивость экономики и обороноспособность государства", - подчеркнул Путин.
Он отметил, что надежную работу путей сообщения обеспечивают сотни тысяч людей: диспетчеры и инженеры, машинисты и проводники, ремонтники и путеобходчики, транспортные строители и многие другие. Глава государства поблагодарил всех, кто трудится на железных дорогах России, а также ветеранов отрасли за их преданность делу.
"Благодаря вашему ответственному и напряженному труду железные дороги России работают четко и слаженно, соединяя регионы и города, доставляют пассажиров и грузы от западных границ и северных морей до побережья Азова, Каспия, Черного моря и Тихого океана", - обратился президент к работникам отрасли.
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РоссияАзовЧерное мореВладимир Путин
 
 
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