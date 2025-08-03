https://ria.ru/20250803/putin-2033042274.html

Путин поздравил железнодорожников

Путин поздравил железнодорожников - РИА Новости, 03.08.2025

Путин поздравил железнодорожников

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, отметив, что созданная их усилиями мощная инфраструктурная... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T00:03:00+03:00

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россия

азов

черное море

владимир путин

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, отметив, что созданная их усилиями мощная инфраструктурная база позволяет стране уверенно развиваться. День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа, в этом году его празднуют 3 августа. Президент России поздравил работников отрасли в видеообращении. "Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта России, поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем железнодорожника. Это событие объединяет поколения людей, усилиями которых в нашей стране создана уникальная сеть железных дорог, - мощная инфраструктурная база, которая позволяет России уверенно развиваться, обеспечивать устойчивость экономики и обороноспособность государства", - подчеркнул Путин. Он отметил, что надежную работу путей сообщения обеспечивают сотни тысяч людей: диспетчеры и инженеры, машинисты и проводники, ремонтники и путеобходчики, транспортные строители и многие другие. Глава государства поблагодарил всех, кто трудится на железных дорогах России, а также ветеранов отрасли за их преданность делу. "Благодаря вашему ответственному и напряженному труду железные дороги России работают четко и слаженно, соединяя регионы и города, доставляют пассажиров и грузы от западных границ и северных морей до побережья Азова, Каспия, Черного моря и Тихого океана", - обратился президент к работникам отрасли.

https://ria.ru/20250802/putin-2032977520.html

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Путин поздравляет работников железнодорожного транспорта Путин поздравляет работников железнодорожного транспорта 2025-08-03T00:03 true PT4M09S

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россия, азов, черное море, владимир путин