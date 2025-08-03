https://ria.ru/20250803/pushilin-2033141262.html

Пушилин рассказал, как освобождение Часова Яра изменило ситуацию на фронте

Пушилин рассказал, как освобождение Часова Яра изменило ситуацию на фронте - РИА Новости, 03.08.2025

Пушилин рассказал, как освобождение Часова Яра изменило ситуацию на фронте

Оперативный простор открывается для ВС РФ после освобождения Часова Яра, российские подразделения могут продвигаться в нескольких направлениях, в том числе в... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T21:23:00+03:00

2025-08-03T21:23:00+03:00

2025-08-03T21:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

константиновка

часов яр

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Оперативный простор открывается для ВС РФ после освобождения Часова Яра, российские подразделения могут продвигаться в нескольких направлениях, в том числе в направлении Константиновки, заявил глава республики Денис Пушилин. В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск освобожден город Часов Яр в ДНР. "Мы понимаем, что после освобождения Часова Яра открывается определенный оперативный простор, в нескольких направлениях могут продвигаться наши подразделения, в том числе и в направлении Константиновки", - рассказал Пушилин, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.По его словам, логистические связи противника на территории республики планомерно перерезаются. Он отметил, что от освобожденного накануне села Александро-Калиново до Константиновки остается уже "менее пяти километров". На константиновском направлении также продолжаются бои за населенный пункт Катериновка, есть продвижение российских военных и в районе села Яблоновки, добавил Пушилин.

https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033137797.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

константиновка

часов яр

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, константиновка, часов яр, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины