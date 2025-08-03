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Пушилин рассказал, как освобождение Часова Яра изменило ситуацию на фронте - РИА Новости, 03.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/pushilin-2033141262.html
Пушилин рассказал, как освобождение Часова Яра изменило ситуацию на фронте
Пушилин рассказал, как освобождение Часова Яра изменило ситуацию на фронте - РИА Новости, 03.08.2025
Пушилин рассказал, как освобождение Часова Яра изменило ситуацию на фронте
Оперативный простор открывается для ВС РФ после освобождения Часова Яра, российские подразделения могут продвигаться в нескольких направлениях, в том числе в... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T21:23:00+03:00
2025-08-03T21:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
константиновка
часов яр
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Оперативный простор открывается для ВС РФ после освобождения Часова Яра, российские подразделения могут продвигаться в нескольких направлениях, в том числе в направлении Константиновки, заявил глава республики Денис Пушилин. В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск освобожден город Часов Яр в ДНР. &quot;Мы понимаем, что после освобождения Часова Яра открывается определенный оперативный простор, в нескольких направлениях могут продвигаться наши подразделения, в том числе и в направлении Константиновки&quot;, - рассказал Пушилин, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.По его словам, логистические связи противника на территории республики планомерно перерезаются. Он отметил, что от освобожденного накануне села Александро-Калиново до Константиновки остается уже "менее пяти километров". На константиновском направлении также продолжаются бои за населенный пункт Катериновка, есть продвижение российских военных и в районе села Яблоновки, добавил Пушилин.
https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033137797.html
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россия, константиновка, часов яр, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Константиновка, Часов Яр, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал, как освобождение Часова Яра изменило ситуацию на фронте

Пушилин: освобождение Часова Яра дает возможность продвижения на Константиновку

© РИА НовостиЧасов Яр
Часов Яр - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости
Часов Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Оперативный простор открывается для ВС РФ после освобождения Часова Яра, российские подразделения могут продвигаться в нескольких направлениях, в том числе в направлении Константиновки, заявил глава республики Денис Пушилин.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск освобожден город Часов Яр в ДНР.
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области и ДНР
Вчера, 20:46
«

"Мы понимаем, что после освобождения Часова Яра открывается определенный оперативный простор, в нескольких направлениях могут продвигаться наши подразделения, в том числе и в направлении Константиновки", - рассказал Пушилин, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, логистические связи противника на территории республики планомерно перерезаются. Он отметил, что от освобожденного накануне села Александро-Калиново до Константиновки остается уже "менее пяти километров".
На константиновском направлении также продолжаются бои за населенный пункт Катериновка, есть продвижение российских военных и в районе села Яблоновки, добавил Пушилин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКонстантиновкаЧасов ЯрДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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