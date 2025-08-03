https://ria.ru/20250803/pushilin-2033139693.html

Пушилин заявил о необходимости дозачистки в освобожденном Часовом Яре

Пушилин заявил о необходимости дозачистки в освобожденном Часовом Яре - РИА Новости, 03.08.2025

Пушилин заявил о необходимости дозачистки в освобожденном Часовом Яре

Дозачистка требуется в освобожденном Часовом Яре в ДНР, не исключено, что противник прячется в отдельных домах и подвалах, заявил глава республики Денис... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T21:08:00+03:00

2025-08-03T21:08:00+03:00

2025-08-03T21:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

часов яр

донецкая народная республика

артемовск (донецкая область)

денис пушилин

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дозачистка требуется в освобожденном Часовом Яре в ДНР, не исключено, что противник прячется в отдельных домах и подвалах, заявил глава республики Денис Пушилин. В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск освобожден город Часов Яр в ДНР. "Город (Часов Яр - ред.) освобожден. Безусловно, еще требуется дозачистка, еще не исключено, что противник прячется в отдельных домах, подвалах. Но это уже дело привычное для наших бойцов, они понимают, как с этим работать. Когда полностью будет проведена дозачистка и основные этапы разминирования, туда уже будут допущены и гражданские специалисты", - рассказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Глава ДНР напомнил, что Часов Яр с 2022 года был тыловой базой для ВСУ и логистическим центром, там было выстроено несколько линий обороны противника. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250802/chasovyar-1981337707.html

часов яр

донецкая народная республика

артемовск (донецкая область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

часов яр, донецкая народная республика, артемовск (донецкая область), денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины