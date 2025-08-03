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Пушилин заявил о необходимости дозачистки в освобожденном Часовом Яре - РИА Новости, 03.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:08 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/pushilin-2033139693.html
Пушилин заявил о необходимости дозачистки в освобожденном Часовом Яре
Пушилин заявил о необходимости дозачистки в освобожденном Часовом Яре - РИА Новости, 03.08.2025
Пушилин заявил о необходимости дозачистки в освобожденном Часовом Яре
Дозачистка требуется в освобожденном Часовом Яре в ДНР, не исключено, что противник прячется в отдельных домах и подвалах, заявил глава республики Денис... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T21:08:00+03:00
2025-08-03T21:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
донецкая народная республика
артемовск (донецкая область)
денис пушилин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дозачистка требуется в освобожденном Часовом Яре в ДНР, не исключено, что противник прячется в отдельных домах и подвалах, заявил глава республики Денис Пушилин. В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск освобожден город Часов Яр в ДНР. &quot;Город (Часов Яр - ред.) освобожден. Безусловно, еще требуется дозачистка, еще не исключено, что противник прячется в отдельных домах, подвалах. Но это уже дело привычное для наших бойцов, они понимают, как с этим работать. Когда полностью будет проведена дозачистка и основные этапы разминирования, туда уже будут допущены и гражданские специалисты&quot;, - рассказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Глава ДНР напомнил, что Часов Яр с 2022 года был тыловой базой для ВСУ и логистическим центром, там было выстроено несколько линий обороны противника. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250802/chasovyar-1981337707.html
часов яр
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часов яр, донецкая народная республика, артемовск (донецкая область), денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Артемовск (Донецкая область), Денис Пушилин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Пушилин заявил о необходимости дозачистки в освобожденном Часовом Яре

Пушилин: в освобожденном Часовом Яре нужна дозачистка, противник может прятаться

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНа улице города Часов Яр в ДНР, взятого под контроль подразделениями ВС РФ
На улице города Часов Яр в ДНР, взятого под контроль подразделениями ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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На улице города Часов Яр в ДНР, взятого под контроль подразделениями ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дозачистка требуется в освобожденном Часовом Яре в ДНР, не исключено, что противник прячется в отдельных домах и подвалах, заявил глава республики Денис Пушилин.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск освобожден город Часов Яр в ДНР.
«

"Город (Часов Яр - ред.) освобожден. Безусловно, еще требуется дозачистка, еще не исключено, что противник прячется в отдельных домах, подвалах. Но это уже дело привычное для наших бойцов, они понимают, как с этим работать. Когда полностью будет проведена дозачистка и основные этапы разминирования, туда уже будут допущены и гражданские специалисты", - рассказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Глава ДНР напомнил, что Часов Яр с 2022 года был тыловой базой для ВСУ и логистическим центром, там было выстроено несколько линий обороны противника.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
2 августа, 10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаАртемовск (Донецкая область)Денис ПушилинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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