Пушилин заявил о необходимости дозачистки в освобожденном Часовом Яре
Пушилин: в освобожденном Часовом Яре нужна дозачистка, противник может прятаться
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНа улице города Часов Яр в ДНР, взятого под контроль подразделениями ВС РФ
На улице города Часов Яр в ДНР, взятого под контроль подразделениями ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дозачистка требуется в освобожденном Часовом Яре в ДНР, не исключено, что противник прячется в отдельных домах и подвалах, заявил глава республики Денис Пушилин.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск освобожден город Часов Яр в ДНР.
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"Город (Часов Яр - ред.) освобожден. Безусловно, еще требуется дозачистка, еще не исключено, что противник прячется в отдельных домах, подвалах. Но это уже дело привычное для наших бойцов, они понимают, как с этим работать. Когда полностью будет проведена дозачистка и основные этапы разминирования, туда уже будут допущены и гражданские специалисты", - рассказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава ДНР напомнил, что Часов Яр с 2022 года был тыловой базой для ВСУ и логистическим центром, там было выстроено несколько линий обороны противника.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
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