Рейтинг@Mail.ru
В Пулково задержали более 30 авиарейсов - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/pulkovo-2033066488.html
В Пулково задержали более 30 авиарейсов
В Пулково задержали более 30 авиарейсов - РИА Новости, 03.08.2025
В Пулково задержали более 30 авиарейсов
Более 30 авиарейсов задержаны на вылет с 08.00 мск в петербургском аэропорту "Пулково", следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:18:00+03:00
2025-08-03T10:18:00+03:00
анталья (провинция)
стамбул
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156178/33/1561783315_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_b4c4fff56c3ad780d431c4f834336416.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Более 30 авиарейсов задержаны на вылет с 08.00 мск в петербургском аэропорту "Пулково", следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани. Росавиация в воскресенье сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в "Пулково". Согласно данным онлайн-табло, с периодом вылета с 08.00 до 09.00 мск задержаны 9 авиарейсов, в период с 09.00 до 10.00 мск – 13 авиарейсов, с 10.00 до 11.00 мск – еще 10 авиарейсов. В число задержанных рейсов, помимо российских направлений, попали Анталья и Стамбул. "Пулково" около 10.00 мск сообщил в своем Telegram-канале, что "по согласованию с соответствующими органами" начинает подготовку к отправке и приему рейсов.
https://ria.ru/20250803/ogranicheniya-2033050901.html
https://ria.ru/20250803/sochi-2033064015.html
анталья (провинция)
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156178/33/1561783315_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_d004f56421202d3012c2ce7d4af3495e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анталья (провинция), стамбул, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Анталья (провинция), Стамбул, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Пулково задержали более 30 авиарейсов

В Пулково задержали более 30 авиарейсов из-за временных ограничений

© Фотохост-агентство. | Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге
Самолет в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Фотохост-агентство.
Перейти в медиабанк
Самолет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Более 30 авиарейсов задержаны на вылет с 08.00 мск в петербургском аэропорту "Пулково", следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани.
Росавиация в воскресенье сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в "Пулково".
Международный аэропорт имени княгини Ольги в Пскове - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты
Вчера, 05:00
Согласно данным онлайн-табло, с периодом вылета с 08.00 до 09.00 мск задержаны 9 авиарейсов, в период с 09.00 до 10.00 мск – 13 авиарейсов, с 10.00 до 11.00 мск – еще 10 авиарейсов.
В число задержанных рейсов, помимо российских направлений, попали Анталья и Стамбул.
"Пулково" около 10.00 мск сообщил в своем Telegram-канале, что "по согласованию с соответствующими органами" начинает подготовку к отправке и приему рейсов.
Сотрудница авиакомпании возле выхода на посадку в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
В аэропорту Сочи задержаны 26 рейсов
Вчера, 09:52
 
Анталья (провинция)СтамбулПулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала