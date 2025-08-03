https://ria.ru/20250803/pulkovo-2033066488.html

В Пулково задержали более 30 авиарейсов

В Пулково задержали более 30 авиарейсов - РИА Новости, 03.08.2025

В Пулково задержали более 30 авиарейсов

Более 30 авиарейсов задержаны на вылет с 08.00 мск в петербургском аэропорту "Пулково", следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T10:18:00+03:00

2025-08-03T10:18:00+03:00

2025-08-03T10:18:00+03:00

анталья (провинция)

стамбул

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156178/33/1561783315_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_b4c4fff56c3ad780d431c4f834336416.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Более 30 авиарейсов задержаны на вылет с 08.00 мск в петербургском аэропорту "Пулково", следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани. Росавиация в воскресенье сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в "Пулково". Согласно данным онлайн-табло, с периодом вылета с 08.00 до 09.00 мск задержаны 9 авиарейсов, в период с 09.00 до 10.00 мск – 13 авиарейсов, с 10.00 до 11.00 мск – еще 10 авиарейсов. В число задержанных рейсов, помимо российских направлений, попали Анталья и Стамбул. "Пулково" около 10.00 мск сообщил в своем Telegram-канале, что "по согласованию с соответствующими органами" начинает подготовку к отправке и приему рейсов.

https://ria.ru/20250803/ogranicheniya-2033050901.html

https://ria.ru/20250803/sochi-2033064015.html

анталья (провинция)

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

анталья (провинция), стамбул, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)