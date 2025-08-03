https://ria.ru/20250803/pulkovo-2033066488.html
В Пулково задержали более 30 авиарейсов
В Пулково задержали более 30 авиарейсов - РИА Новости, 03.08.2025
В Пулково задержали более 30 авиарейсов
Более 30 авиарейсов задержаны на вылет с 08.00 мск в петербургском аэропорту "Пулково", следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:18:00+03:00
2025-08-03T10:18:00+03:00
2025-08-03T10:18:00+03:00
анталья (провинция)
стамбул
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Более 30 авиарейсов задержаны на вылет с 08.00 мск в петербургском аэропорту "Пулково", следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани. Росавиация в воскресенье сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в "Пулково". Согласно данным онлайн-табло, с периодом вылета с 08.00 до 09.00 мск задержаны 9 авиарейсов, в период с 09.00 до 10.00 мск – 13 авиарейсов, с 10.00 до 11.00 мск – еще 10 авиарейсов. В число задержанных рейсов, помимо российских направлений, попали Анталья и Стамбул. "Пулково" около 10.00 мск сообщил в своем Telegram-канале, что "по согласованию с соответствующими органами" начинает подготовку к отправке и приему рейсов.
https://ria.ru/20250803/ogranicheniya-2033050901.html
https://ria.ru/20250803/sochi-2033064015.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анталья (провинция), стамбул, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Анталья (провинция), Стамбул, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Пулково задержали более 30 авиарейсов
В Пулково задержали более 30 авиарейсов из-за временных ограничений