https://ria.ru/20250803/protest-2033070036.html

Основатель WikiLeaks присоединился к пропалестинским протестам в Австралии

Основатель WikiLeaks присоединился к пропалестинским протестам в Австралии - РИА Новости, 03.08.2025

Основатель WikiLeaks присоединился к пропалестинским протестам в Австралии

Австралийский активист и основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж присоединился к десяткам тысяч людей, вышедших на пропалестинские протесты в Сиднее, сообщает РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T11:00:00+03:00

2025-08-03T11:00:00+03:00

2025-08-03T11:00:00+03:00

в мире

израиль

сидней

палестина

джулиан ассанж

wikileaks

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975698463_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0efb7e32fe04497f3031587a29230da3.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Австралийский активист и основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж присоединился к десяткам тысяч людей, вышедших на пропалестинские протесты в Сиднее, сообщает газета Sydney Morning Herald. Как отмечается, демонстранты под дождем прошли маршем по знаменитому сиднейскому мосту "Харбор-Бридж", который на время пришлось закрыть. Газета со ссылкой на представителя организатора акции НПО Palestine Action Group указывает, что число участников могло превысить 100 тысяч. "Десятки тысяч вышли на марш в поддержку Газы... Протестующие, в том числе Джулиан Ассанж, (лорд-мэр Сиднея - ред.) Кловер Мур и (бывший австралийский футболист - ред.) Крейг Фостер, промокли под дождем", - сообщает издание. Согласно газете, тысячи демонстрантов в поддержку Палестины также вышли другого австралийского города Мельбурна. По оценкам организаторов, в акции приняли участие около 25 тысяч человек, добавляет издание. В конце июля министерство иностранных дел Франции сообщило, что главы МИД 15 западных стран, в том числе Австралии, призвали к признанию государства Палестина по итогам конференции по урегулированию на Ближнем Востоке в Нью-Йорке. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250802/britanija-2033029728.html

https://ria.ru/20250724/germaniya-2031279691.html

израиль

сидней

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сидней, палестина, джулиан ассанж, wikileaks, хамас