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Основатель WikiLeaks присоединился к пропалестинским протестам в Австралии - РИА Новости, 03.08.2025
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11:00 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/protest-2033070036.html
Основатель WikiLeaks присоединился к пропалестинским протестам в Австралии
Основатель WikiLeaks присоединился к пропалестинским протестам в Австралии - РИА Новости, 03.08.2025
Основатель WikiLeaks присоединился к пропалестинским протестам в Австралии
Австралийский активист и основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж присоединился к десяткам тысяч людей, вышедших на пропалестинские протесты в Сиднее, сообщает РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T11:00:00+03:00
2025-08-03T11:00:00+03:00
в мире
израиль
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Австралийский активист и основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж присоединился к десяткам тысяч людей, вышедших на пропалестинские протесты в Сиднее, сообщает газета Sydney Morning Herald. Как отмечается, демонстранты под дождем прошли маршем по знаменитому сиднейскому мосту "Харбор-Бридж", который на время пришлось закрыть. Газета со ссылкой на представителя организатора акции НПО Palestine Action Group указывает, что число участников могло превысить 100 тысяч. "Десятки тысяч вышли на марш в поддержку Газы... Протестующие, в том числе Джулиан Ассанж, (лорд-мэр Сиднея - ред.) Кловер Мур и (бывший австралийский футболист - ред.) Крейг Фостер, промокли под дождем", - сообщает издание. Согласно газете, тысячи демонстрантов в поддержку Палестины также вышли другого австралийского города Мельбурна. По оценкам организаторов, в акции приняли участие около 25 тысяч человек, добавляет издание. В конце июля министерство иностранных дел Франции сообщило, что главы МИД 15 западных стран, в том числе Австралии, призвали к признанию государства Палестина по итогам конференции по урегулированию на Ближнем Востоке в Нью-Йорке. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250802/britanija-2033029728.html
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в мире, израиль, сидней, палестина, джулиан ассанж, wikileaks, хамас
В мире, Израиль, Сидней, Палестина, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, ХАМАС
Основатель WikiLeaks присоединился к пропалестинским протестам в Австралии

Основатель WikiLeaks Ассанж присоединился к пропалестинским протестам в Сиднее

© AP Photo / Pascal BastienДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Джулиан Ассанж. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Австралийский активист и основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж присоединился к десяткам тысяч людей, вышедших на пропалестинские протесты в Сиднее, сообщает газета Sydney Morning Herald.
Как отмечается, демонстранты под дождем прошли маршем по знаменитому сиднейскому мосту "Харбор-Бридж", который на время пришлось закрыть. Газета со ссылкой на представителя организатора акции НПО Palestine Action Group указывает, что число участников могло превысить 100 тысяч.
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"Десятки тысяч вышли на марш в поддержку Газы... Протестующие, в том числе Джулиан Ассанж, (лорд-мэр Сиднея - ред.) Кловер Мур и (бывший австралийский футболист - ред.) Крейг Фостер, промокли под дождем", - сообщает издание.
Согласно газете, тысячи демонстрантов в поддержку Палестины также вышли другого австралийского города Мельбурна. По оценкам организаторов, в акции приняли участие около 25 тысяч человек, добавляет издание.
В конце июля министерство иностранных дел Франции сообщило, что главы МИД 15 западных стран, в том числе Австралии, призвали к признанию государства Палестина по итогам конференции по урегулированию на Ближнем Востоке в Нью-Йорке.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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24 июля, 23:37
 
В миреИзраильСиднейПалестинаДжулиан АссанжWikiLeaksХАМАС
 
 
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